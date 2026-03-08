В 20‑м туре российской Премьер‑лиги «Оренбург» одержал сенсационную победу над «Зенитом» со счётом 2:1.
На 9‑й минуте защитник гостей Густаво Мантуан не реализовал пенальти. Через две минуты Александр Соболев с передачи Джона Кордобы вывел «Зенит» вперёд.
Хозяева смогли отыграться на 64‑й минуте после автогола Педро.
Победу «Оренбургу» принёс на 86‑й минуте полузащитник Евгений Болотов, которому ассистировал Эмиркан Гюрлюк.
В 21‑м туре «Оренбург» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо», а «Зенит» примет «Спартак».