В 21‑м туре «Оренбург» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо», а «Зенит» примет «Спартак».

Хозяева смогли отыграться на 64‑й минуте после автогола Педро.

На 9‑й минуте защитник гостей Густаво Мантуан не реализовал пенальти. Через две минуты Александр Соболев с передачи Джона Кордобы вывел «Зенит» вперёд.

В 20‑м туре российской Премьер‑лиги «Оренбург» одержал сенсационную победу над «Зенитом» со счётом 2:1.

2.09

Прогнозы•Завтра 15:00 «Шинник» — «Уфа». Прогноз и ставка «Шинник» готов одержать первую победу после перерыва?

Футбол•Сегодня 14:30 «Крылья Советов» — «Динамо» Мх: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 14:05 «Оренбург» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 21:15 «Пари НН» — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•06/03/2026 01:33 Карседо уничтожен в первом же дерби: «Динамо» разорвало «Спартак» за шесть минут

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 04:24 Зидан ждал пять лет. И вот чего

Футбол•Вчера 16:20 Потерянная искра: как Фил Фоден переживает сложный период в «Манчестер Сити»

Футбол•Вчера 16:04 Звёздные читеры: почему Кейна, Роналду и Милнера можно назвать «накрутчиками» статистики

Футбол•Вчера 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Футбол•06/03/2026 16:48 Микроскоп вместо футбола: почему VAR всё ещё порождает больше споров, чем доверия

Выбор читателей

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Футбол•02/03/2026 15:10 Возрождение и сомнения: Эндрик блистает в «Лионе», но может пролететь мимо ЧМ‑2026

Футбол•03/03/2026 11:25 Шоу должно продолжаться? Тревожный отсчет до ЧМ-2026

Бои•05/03/2026 11:17 Гильотина Оливейры, волевой триумф Борральо и еще 5 нестандартных ставок на UFC 326

Футбол•05/03/2026 12:43 Сезон на автопилоте: не пора ли «Ливерпулю» всё-таки уволить Арне Слота?

Самое интересное

Футбол•31/01/2026 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Бои•30/01/2026 16:26 Клоны Макгрегора: Шон О’Мэлли, плохиш из Ливерпуля и еще три неудачника

Футбол•29/01/2026 17:33 «Мерси, Зизу»: тернистый путь футбольного гения Зинедина Зидана