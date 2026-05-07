прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.06

8 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «СКА-Хабаровск». Матч начнется в 18:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Факел — СКА-Хабаровск с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Факел»

Турнирное положение: «Факел» является лидером турнирной таблицы Первой лиги, имея в активе 64 очка. Общая разница мячей — 41:22.

Последние матчи: В последнем матче команда из Воронежа продлила серию без поражений до трех матчей, обыграв в домашнем матче красноярский «Енисей» со счетом 2:0.

Ранее команда поделила очки с московским «Торпедо», завершив встречу со счетом 2:2, и сыграла вничью против «Шинника» (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Факел» за два тура до конца чемпионата пока не гарантировал себе золотые медали ФНЛ. Команда имеет два очка отрыва от «Родины» и одну победу в последних пяти поединках. Воронежский клуб может выиграть чемпионат в случае победы и неудачи или ничейного результата в поединке «Родины».

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» идет на 14-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав после 32 тура 35 баллов. У команды 8 побед, 11 матчей вничью и 12 поражений. Общая разница мячей — 32:45.

Последние матчи: В последнем матче хабаровская команда проиграла с разгромным счетом 3:0 ярославскому «Шиннику» в домашней встрече.

Ранее «СКА-Хабаровск» был разгромлен костромским «Спартаком» со счетом 0:3 и проиграл волгоградскому «Ротору» при своих трибунах со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» в последних девяти матчах не знает побед. У команды шесть поражений и три поединка вничью. При этом коллектив пока не гарантировал себе участие в Первой лиге на следующий сезон. Учитывая тенденцию клуба в последних матча, можно предположить, что за последние два матча сезона «СКА-Хабаровск» может оказаться в зоны вылета.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.35. Ничья оценена в 4.30, победа оппонента — 8.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.96 и 1.74.

Прогноз: Сыграем на форе «Факела» в матче (-1,5). Это основная ставка в поединке.

2.06 Фора «Факела» (-1,5)

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Факел» — «СКА-Хабаровск» принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Фора «Факела» (-1,5) в матче за 2.06.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на тотале больше 3 мячей в матче.

2.67 ТБ 3

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.67 на матч «Факел» — «СКА-Хабаровск» принесёт чистый выигрыш 1670₽, общая выплата — 2670₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.67.