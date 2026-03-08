Сегодня, 8 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге пройдёт матч 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Главным арбитром встречи назначен Сергей Цыганок, стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.
«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Вендел, Энрике, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.
Прогноз на матч 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» доступен по ссылке.
После 19 туров «Оренбург» набрал 15 очков и занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице. «Зенит» с 42 очками идет на втором месте.