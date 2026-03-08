Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев высказался о работе Ролана Гусева на посту главного тренера московского «Динамо».

Ролан Гусев — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

Сегодня, 8-го марта «бело-голубые» разгромили ЦСКА со счетом 4:1.

«У "Динамо" есть легкость. Гусев работал в тренерском штабе и у Лички, и у Карпина. Он прекрасно видел, как и кто на все реагирует. С приходом Карпина даже я знал, что есть определенное недовольство от игроков.

Гусев понимал, где надо сбавить обороты и раскрепостить ребят. Сделать их такими раскрепощенными, которыми они и были при Личке. "Динамо" возвращается к базовым настройкам, которые были еще при Марцеле», — заявил Новосельцев «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ростова» 14-го марта.