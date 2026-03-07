В матче 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле переиграл «Торино» с результатом 2:1.
На голы Алиссона Санчеса на 7-й минуте и Элифа Элмаса на 68-й минуте гости ответили только точным ударом Чезаре Казадеи на 87-й минуте.
Результат матча
НаполиНеаполь2:1ТориноТурин
1:0 Элиф Элмас 68' 1:1 Чезаре Казадей 87'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Alisson de Almeida Santos, Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно, Матиас Оливера, Леонардо Спинаццола (Мигель Гутьеррес 69'), Билли Гилмор, Элиф Элмас, Антонио Вергара (Андре Франк Замбо Ангисса 46'), Маттео Политано (Паскуале Маццокки 84'), Расмус Хёйлунн (Ромелу Лукаку 84')
Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор (Че Адамс 57'), Энсо Эбосс, Ардиан Исмайли, Сауль Коко, Никола Влашич, Гвидас Гинейтис (Сандро Куленович 67'), Маттео Прати (Тино Анджорин 79'), Валентин Лацаро, Джованни Симеоне (Чезаре Казадей 67'), Дуван Сапата (Маркус Педерсен 57')
Жёлтые карточки: Гвидас Гинейтис 63' (Торино), Ардиан Исмайли 64' (Торино), Валентин Лацаро 73' (Торино)
«Наполи» с 56 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Торино» осталось 30 баллов. Команда идет 14-й.