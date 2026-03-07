В матче 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле переиграл «Торино» с результатом 2:1.

Элиф Элмас globallookpress.com

На голы Алиссона Санчеса на 7-й минуте и Элифа Элмаса на 68-й минуте гости ответили только точным ударом Чезаре Казадеи на 87-й минуте.

Результат матча Наполи Неаполь 2:1 Торино Турин 1:0 Элиф Элмас 68' 1:1 Чезаре Казадей 87' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Alisson de Almeida Santos, Жуан Жесус, Алессандро Буонджорно, Матиас Оливера, Леонардо Спинаццола ( Мигель Гутьеррес 69' ), Билли Гилмор, Элиф Элмас, Антонио Вергара ( Андре Франк Замбо Ангисса 46' ), Маттео Политано ( Паскуале Маццокки 84' ), Расмус Хёйлунн ( Ромелу Лукаку 84' ) Торино: Альберто Палеари, Рафаэль Обрадор ( Че Адамс 57' ), Энсо Эбосс, Ардиан Исмайли, Сауль Коко, Никола Влашич, Гвидас Гинейтис ( Сандро Куленович 67' ), Маттео Прати ( Тино Анджорин 79' ), Валентин Лацаро, Джованни Симеоне ( Чезаре Казадей 67' ), Дуван Сапата ( Маркус Педерсен 57' ) Жёлтые карточки: Гвидас Гинейтис 63' (Торино), Ардиан Исмайли 64' (Торино), Валентин Лацаро 73' (Торино)

Статистика матча 9 Удары в створ 4 2 Удары мимо 0 64 Владение мячом 36 11 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 9 Фолы 10

«Наполи» с 56 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Торино» осталось 30 баллов. Команда идет 14-й.