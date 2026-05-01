2 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Дженоа». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Аталанта — Дженоа с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав после 34 туров 54 балла при 14 победах, 12 матчах вничью и восьми поражениях. Общая разница мячей — 47:32.

Последние матчи: В последнем матче команда из Бергамо проиграла поединок против «Кальяри» в гостевой встрече со счетом 2:3.

Ранее команда сыграла вничью против «Лацио» во встрече полуфинала Кубка Италии в основное время (1:1). В серии пенальти римская команда была сильнее со счетом 2:1. А также «Аталанта» поделила очки в поединке Серии А против «Ромы» (1:1).

Состояние команды: «Аталанта» имеет шансы побороться за еврокубки, однако отставание пока составляет семь очков. При этом в последних матчах клуб пока не дает повода говорить об оптимизме: два поражения и два поединка вничью.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» идет на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 39 очков. Команда из Генуи одержала десять побед, девять раз сыграла вничью и 15 раз проиграла соперникам. Общая разница мячей — 40:48.

Последние матчи: В своем последнем матче «Дженоа» уступил в домашнем поединке «Комо» со счетом 0:2.

Ранее клуб смог одержать две победы кряду, обыграв «Пизу» со счетом 2:1 и «Сассуоло» (2:1), а также проиграл туринскому «Ювентусу» со счетом 0:2.

Состояние команды: «Дженоа» пока не гарантировала себе место в Серии А на следующий сезон. В последних матчах у клуба три поражения и две победы при восьми пропущенных и четырех забитых мячах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аталанта» в этом матче выглядит предпочтительнее. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.30, а победа оппонента — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.78 и 1.96.

Прогноз: Не видим в матче много забитых мячей. Сыграем на тотале меньше 2,5 мячей в матче.

Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в матче за 1.96.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ничейном итоге матча. Это дополнительная ставка.

Ставка: Ничья в матче за 4.30.