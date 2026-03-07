В 25-м туре чемпионата Германии «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом» со счетом 2:1.
На 23-й минуте защитник гостей Кевин Шлоттербек не реализовал 11-метровый. Но на 39-й минуте Робин Фелльхауэр открыл счет в матче.
«РБ Лейпциг» смог на 76-й минуте восстановить статус-кво после точного удара Яна Диоманде, а 90+2-й минуте вырвать победу в результате автогола Артура Шавеса.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг2:1АугсбургАугсбург
0:1 Робин Фелльхауэр 39' 1:1 Ян Дьоманде 76'
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку (Бенджамин Хенрихс 74'), Давид Раум, Браян Груда (Эзекил Банзузи 61'), Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер, Ян Дьоманде (Тидиам Гомис 90'), Антонио Нуса (Жоан Бакайоко 61'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Робин Фелльхауэр (Мариус Вольф 72'), Артур Шавес, Кевен Шлоттербек, Ноакай Банкс (Михаэль Грегорич 84'), Мерт Кёмюр (Anton Kade 46'), Фабиан Ридер, Кристиян Якич (Эльвис Реджбечай 77'), Хан-Ноа Массенго, Родригу Рибейру (Tim Schnitzer 84')
Жёлтые карточки: Ноакай Банкс 62' (Аугсбург), Димитрис Яннулис 78' (Аугсбург)
С 47 очками «РБ Лейпциг» идет пятым в таблице Бундеслигию «Аугсбург» (31) — девятый.