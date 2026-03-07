С 47 очками «РБ Лейпциг» идет пятым в таблице Бундеслигию «Аугсбург» (31) — девятый.

«РБ Лейпциг» смог на 76-й минуте восстановить статус-кво после точного удара Яна Диоманде, а 90+2-й минуте вырвать победу в результате автогола Артура Шавеса.

На 23-й минуте защитник гостей Кевин Шлоттербек не реализовал 11-метровый. Но на 39-й минуте Робин Фелльхауэр открыл счет в матче.

В 25-м туре чемпионата Германии «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом» со счетом 2:1.

3.25

Прогнозы•Завтра 19:30 «Унион» — «Вердер». Прогноз и ставка Удачная гастроль «музыкантов»?

Футбол•Сегодня 19:43 «РБ Лейпциг» — «Аугсбург»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

Футбол•Сегодня 16:04 Рекорды с оговорками: почему Кейна, Роналду и Милнера можно назвать «накрутчиками» статистики

Футбол•Сегодня 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Футбол•04/03/2026 20:51 100 дней до ЧМ-2026: рейтинг главных фаворитов турнира

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 16:20 Потерянная искра: как Фил Фоден переживает сложный период в «Манчестер Сити»

Футбол•Вчера 16:48 Микроскоп вместо футбола: почему VAR всё ещё порождает больше споров, чем доверия

Футбол•Вчера 11:58 «Here we go» за деньги: темная сторона Фабрицио Романо

Футбол•05/03/2026 16:19 Футбол не будет прежним: матчи без бол-боев, «офсайд Венгера», тренерские запросы

Футбол•05/03/2026 13:04 Миссия невыполнима: почему Арбелоа рискует стать очередной жертвой «Реала»

Выбор читателей

Футбол•28/02/2026 03:41 «Реал» против «Сити»: пятый год подряд. Кто сильнее на этот раз?

Футбол•03/03/2026 13:29 Большая чистка: шесть звезд АПЛ, рискующих потерять место в топ‑клубах

Футбол•01/03/2026 03:18 «ПСЖ» уходит в отрыв: гол Барколя и сейвы Сафонова обеспечили победу над «Гавром»

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Футбол•05/03/2026 08:17 Ударили в грязь лицом: восемь главных весенних провалов в истории РПЛ

Самое интересное

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•04/02/2026 13:25 Они взорвут это лето: Салах, Винисиус и еще 18 громких трансферов

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Футбол•02/02/2026 13:51 Лукас Пакета и «Вест Хэм»: скандал со ставками, скрытая обида и побег во «Фламенго»