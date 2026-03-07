Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Ростова» и «Балтики» в матче 20-го тура РПЛ (1:1).

Джонатан Альба — главный тренер «Ростова» globallookpress.com

«Второй тайм, копия первого с той лишь разницей, что ещё больше было стыков и ещё больше было игры в воздухе, постоянные свистки.

Разница только в том, что "Ростов" не забил чистый пенальти и забил гол с углового. Если в целом брать, то это ничейная игра, но с точки зрения зрелищности и качества игры обе команды на двойки сыграли», — сказал Бубнов в своём телеграм-канале.

После этого матча «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Балтика» — на 5-й строчке с 36-ю баллами.