Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен заявил о том, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Юлианом Брандтом.

Юлиан Брандт покинет дортмундскую «Боруссию» globallookpress.com

«После открытых переговоров мы договорились, что контракт, срок действия которого истекает, продлеваться не будет.

Он провел несколько сотен матчей за "Боруссию". Я думаю, мы можем испытывать к нему только благодарность. Он провел с нами семь лет, и иногда к нему относились критически. Сегодня он поставил перед собой новую цель.

Я всегда ценил его достижения. Через несколько недель ему исполнится 30 лет, а мы можем начать двигаться в несколько ином направлении — так что это может стать возможностью для обеих сторон», — сказал Риккен пресс-службе Бундеслиги.

Брандт пополнил состав дортмундской «Боруссии» в 2019-м году. Всего полузащитник провел за «шмелей» 297 матчей во всех турнирах и забил 56 голов. Действующее соглашение рассчитано до лета этого года.