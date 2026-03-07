Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен заявил о том, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Юлианом Брандтом.

Юлиан Брандт покинет дортмундскую «Боруссию»
Юлиан Брандт покинет дортмундскую «Боруссию» globallookpress.com

«После открытых переговоров мы договорились, что контракт, срок действия которого истекает, продлеваться не будет.

Он провел несколько сотен матчей за "Боруссию".  Я думаю, мы можем испытывать к нему только благодарность.  Он провел с нами семь лет, и иногда к нему относились критически.  Сегодня он поставил перед собой новую цель.

Я всегда ценил его достижения.  Через несколько недель ему исполнится 30 лет, а мы можем начать двигаться в несколько ином направлении — так что это может стать возможностью для обеих сторон», — сказал Риккен пресс-службе Бундеслиги.

Брандт пополнил состав дортмундской «Боруссии» в 2019-м году.  Всего полузащитник провел за «шмелей» 297 матчей во всех турнирах и забил 56 голов.  Действующее соглашение рассчитано до лета этого года.