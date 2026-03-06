Центральный защитник Павел Маслов решил вернуться в «Чайку», сообщает сайт клуба.

Павел Маслов globallookpress.com

25‑летний футболист уже играл в команде Первой лиги с сентября 2025 года по февраль 2026‑го, но затем покинул «Чайку» в качестве свободного агента в надежде перебраться в более сильную команду.

В итоге у Маслова это не получилось, и он снова подписал контракт с «Чайкой» до конца сезона.

Защитник является воспитанником московского «Спартака». В его составе он становился обладателем Кубка России, а также серебряным и бронзовым призёром чемпионата страны.

За «Чайку» Маслов провёл 12 матчей. После 22 туров команда является главным аутсайдером в таблице Первой лиги с 12 очками.