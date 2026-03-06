В матче 1/4 финала Кубка Франции «Ланс» на выезде победил «Лион» в серии пенальти — 2:2, по пенальти 4:5.

В основное время в составе гостей голами отметились Флориан Товен на 23-й минуте и Абдалла Сима на 45+1-й минуте. Хозяева смогли ответить точными ударами Романа Яремчука на 67-й минуте и Реми Химберта на 90+4-й минуте.

В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Ланса».

Результат матча Лион Лион 2:2 Ланс Ланс 0:1 Флорьян Товен 22' 0:2 Абдалла Сима 45+1' 1:2 Роман Яремчук 67' 2:2 Remi Himbert 90+4' Лион: Реми Дескамп, Эйнсли Мэйтленд-Найлс ( Ханс Хатебур 69' ), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико ( Remi Himbert 59' ), Абнер Винисиус, Тайлер Мортон, Корентин Толиссо, Ноа Нарти ( Адам Карабец 87' ), Роман Яремчук, Эндрик Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Нидал Челик, Флорьян Товен, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард ( Амаду Айдара 78' ), Абдалла Сима ( Райан Фофана 90' ), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou Жёлтые карточки: Николас Тальяфико 45+3' — Одсонн Эдуард 45+3', Матьё Юдоль 54', Нидал Челик 78' Красная карточка: Артур Масуаку 64' (Ланс)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 6 Удары мимо 2 60 Владение мячом 40 6 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 10 Фолы 16

Таким образом, «Ланс» пробился в полуфинал Кубка Франции, где сыграет против «Тулузы».