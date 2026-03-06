В матче 1/4 финала Кубка Франции «Ланс» на выезде победил «Лион» в серии пенальти — 2:2, по пенальти 4:5.
В основное время в составе гостей голами отметились Флориан Товен на 23-й минуте и Абдалла Сима на 45+1-й минуте. Хозяева смогли ответить точными ударами Романа Яремчука на 67-й минуте и Реми Химберта на 90+4-й минуте.
В итоге все решалось в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Ланса».
Результат матча
ЛионЛион2:2ЛансЛанс
0:1 Флорьян Товен 22' 0:2 Абдалла Сима 45+1' 1:2 Роман Яремчук 67' 2:2 Remi Himbert 90+4'
Лион: Реми Дескамп, Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Ханс Хатебур 69'), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико (Remi Himbert 59'), Абнер Винисиус, Тайлер Мортон, Корентин Толиссо, Ноа Нарти (Адам Карабец 87'), Роман Яремчук, Эндрик
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Нидал Челик, Флорьян Товен, Адриен Томассон, Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард (Амаду Айдара 78'), Абдалла Сима (Райан Фофана 90'), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Николас Тальяфико 45+3' — Одсонн Эдуард 45+3', Матьё Юдоль 54', Нидал Челик 78'
Красная карточка: Артур Масуаку 64' (Ланс)
Таким образом, «Ланс» пробился в полуфинал Кубка Франции, где сыграет против «Тулузы».