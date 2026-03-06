«Ливерпуль» рассматривает трансфер 28-летнего левого защитника «Интера» Федерико Димарко в качестве замены для 31-летнего Эндрю Робертсона, сообщает журналист Экрем Конюр.

Федерико Димарко globallookpress.com

По информации источника, интерес к футболисту также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Отмечается, что «нерадзурри» рассмотрит предложения от 75-80 млн евро, но вряд ли согласится на продажу игрока, так как планируют продлить с ним контракт до 2030-го года.

В текущем сезоне Димарко отметился семью голами и 15 результативными передачами в 35 встречах во всех турнирах.