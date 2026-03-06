В 27-м туре Ла Лиги «Сельта» и «Реал» проведут очный поединок. Он состоится 6 марта в 23:00 мск на стадионе «Балайдос» в Виго.

«Сельта» выиграла 4 матча подряд. Хозяева дважды обыграли ПАОК в Лиге Европы, благодаря чему пробились в 1/8 финала турнира. «Кельты» победили «Мальорку» и «Жирону» в Ла Лиге, набрав 40 очков. Это позволило команде подойди к туру на 6-й позиции.

У «Реала» выдались кошмарные два тура. Команда Альваро Арбелоа проиграла «Осасуне» (1:2) и «Хетафе» (0:1). Вследствие потери очков «галактикос» уступают 4 пункта «Барселоне» в борьбе за первое место. Так что даже в случае победы они пока что не смогут догнать каталонцев.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.66.

Букмекеры предлагают на победу «Сельты» 3.10, на победу «Реала» — 2.41, ничья оценивается коэффициентом 3.35.

Искусственный интеллект предсказал командам нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сельта» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

Матч можно просто смотреть, а можно — болеть с удвоенной энергией. Выберите надёжную контору из нашего рейтинга букмекеров и поставьте хоть на символическую сумму — ощущения совершенно другие.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.