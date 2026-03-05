6 марта в 27-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид с коэффициентом для ставки за 3.66.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» борются за выход в еврокубки.  Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Сельта» на 4 очка опережает идущий следом «Эспаньол».  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Кельты» переиграли «Жирону» (2:1).

До того команда сумела одолеть ПАОК (1:0).  Да и поединок с «Мальоркой» завершился уверенным успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Сельта» добыла 4 виктории.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: «Кельты» нынче выглядят весьма выгодно.  Команда победила в 4 своих последних поединках.

Причем «Сельта» традиционно неудачно противостоит «Реалу».  В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при четырех поражениях.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» привычно бьются за чемпионство.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Сливочные» уступили «Хетафе» (0:1).

До того команда сумела одолеть «Бенфику» (2:1).  А вот чуть ранее она была бита скромной «Осасуной» (1:2).

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Сливочные» находятся не в лучших кондициях.  Очень ощущается отсутствие лидера атак Килиана Мбаппе.

При этом «Реал» Мадрид в среднем пропускает реже одного мяча за матч.  А вот три месяца назад мадридцы уступили «Сельте» (0:2).

Вот только в кадровом плане у «сливочных» ситуация далека от оптимальной.  На сей раз команда не досчитается еще и перебравших карточек защитников Дина Хейсена и Альваро Каррераса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал» Мадрид в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96.  Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Сельта» ныне на коне, тогда как мадридцы переживают крайне непростой период.

Ставка: Ничья за 3.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам первого тайма соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.36

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Реал» Мадрид имеет серьезные кадровые проблемы
  • «Сельта» победила в 4 своих последних поединках
  • «Реал» Мадрид слишком зависим от формы своего лидера Мбаппе, ныне пребывающего в клубном лазарете
  • После дисквалификации вернется в состав ведущий форвард «кельтов» Борха Иглесиас, на счету которого 10 мячей в Ла Лиге
  • «Сливочные» в первом круге уступили «Сельте» (0:2)