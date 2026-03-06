В пятницу, 6 марта, «Реал Мадрид» сыграет на выезде с «Сельтой» на стадионе «Балаидос» в матче Ла Лиги. Для мадридцев это шанс остановить неприятную серию в чемпионате — после двух поражений подряд команда опустилась на второе место и теперь отстаёт от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

45+3' Перерыв! Ничья после первого тайма, у «Сельты» было даже больше опасных моментов, но и «Реал» не выглядит беспомощным в атаке. Отдыхаем 15 минут!

45+2' Маркос Алонсо потерял мяч у бровки, Вальверде запрессинговал испанца.

45' Добавлено 3 минуты.

45' Куртуа тащит удар Сведберга! Швед замыкал прострел метров с 10-ти, Тибо блестяще среагировал!

42' Мингеса навешивал на дальнюю штангу, Рюдигер выбил мяч из штрафной.

40' Жуджла не обыграл Рюдигера у лицевой линии и пробил мимо ворот.

39' С правого фланга навешивал Трент, Раду легко забрал мяч.

37' Винисиус пошёл в дриблинг с левого фланга, но потерял мяч.

35' Чуамени в касание пробил из-за штрафной – в этот раз выше ворот.

33' Трент навешивал в штрафную, защита «Сельты» справилась.

31' Снова досталось по ногам Чуамени, Иглесиас грубо сыграл в центре поля.

30' Чуамени в касание отдавал на Браима в штрафную, неточно получилось.

28' Как будто слегка шокирован пропущенным голом «Реал», перестали активно атаковать гости.

25' ГООООООООЛ! «Сельта» сравняла счёт! Сведберг продавил Трента на фланге, прострелил в центр штрафной, а Иглесиас замкнул! 1:1!

23' У Асенсио не получился заброс на Питарча в штрафную.

21' Винисиус попал в защитника ударом из-за штрафной.

20' Рюдигер перестарался в отборе в центре поля и снёс Жуджлу.

19' Иглесиас нарушил правила в борьбе с Асенсио.

18' Чуамени отобрал мяч на половине «Сельты», Вальверде первым касанием пробил издали — выше ворот.

15' Иглесиас получил отличный пас в штрафной и пытался перекинуть Куртуа, но Тибо выставил руку и спас команду! Ещё и вне игры у нападающего зафиксировал арбитр.

13' Иглесиас сразу с двумя защитниками боролся у штрафной «Реала» и не смог обработать мяч.

11' ГООООООООЛ! Впереди «Реал»! Трент разыграл угловой с Гюлером, тот идеально низом покатил к линии штрафной, а Чуамени в касание уложил мяч в сетку! 0:1!

11' Угловой заработал «Реал» после удара Чуамени из-за штрафной.

10' Отличный момент был у Винисиуса, но в штангу попал бразилец!

09' Куртуа вышел из ворот и опередил Жуджлу, 1 на 1 мог выходить игрок «Сельты»!

08' «Сельта» уверенно держит мяч на половине поля «Реала», гости ждут момента для контратаки.

06' Иглесиас с левой бил в дальний угол — Куртуа потащил!

05' Браим потерял мяч у штрафной «Сельты», Роман его остановил.

02' И сразу же повреждение у Чуамени, наткнулся коленом на шипы соперника. Но поднимается Орельен, сможет продолжить матч.

01' «Сельта» начала с центра, поехали!

23:00 Около 8 градусов без осадков сегодня в Виго, отличная погода для футбола.

22:35 Стартовые составы команд:

«Сельта»: Раду, Родригес, Старфельт, Алонсо, Мингеса, Роман, Мориба, Каррейра, Жуджла, Сведберг, Иглесиас.

«Реал»: Куртуа, Александр-Арнольд, Асенсио, Рюдигер, Менди, Чуамени, Вальверде, Питарч, Диас, Гюлер, Винисиус.

22:20 Судейская бригада матча: Исидро Диас де Мера — главный арбитр; Иньиго Прието — ассистент арбитра; Диего Сантаурсулa — ассистент арбитра; Даниэль Клементе — четвёртый арбитр; Хуан Луис Пулидо — видеоассистент арбитра (VAR); Рубен Авалос — ассистент VAR.

«Сельта»

Команда Клаудио Хиральдеса подходит к игре в хорошей форме. В Ла Лиге «Сельта» выиграла два последних матча у «Мальорки» и «Жироны», а всего победная серия во всех турнирах достигла четырёх игр. Кроме того, галисийцы успешно прошли стыковую стадию Лиги Европы, обыграв ПАОК в обоих матчах, и теперь готовятся к встрече с «Лионом» в 1/8 финала.

Эти результаты позволили «Сельте» подняться на шестое место в чемпионате. После 26 туров у неё 40 очков: десять побед, десять ничьих и шесть поражений. Команда всего на три балла отстаёт от пятого «Бетиса» и находится на четыре очка впереди «Эспаньола». При этом дома результаты скромнее — лишь четыре победы в 13 матчах Ла Лиги.

Перед матчем хозяева получили важное усиление: после дисквалификации возвращается нападающий Борха Иглесиас, который забил 14 голов во всех турнирах сезона. В то же время травмы помешают сыграть Маркосу Алонсо, Карлу Старфельту и Пабло Дурану. Ожидается, что Иглесиас возглавит атаку, а Ферран Ютгла может сместиться на фланг.

«Реал Мадрид»

Для команды Альваро Арбелоа наступил сложный отрезок сезона. Мадридцы проиграли два последних матча Ла Лиги — «Осасуне» (1:2) и «Хетафе» (0:1). Это первая серия из двух подряд поражений в чемпионате с 2019 года. В таблице у «Реала» 60 очков после 26 матчей (19 побед, 3 ничьи, 4 поражения), и ещё одна осечка может серьёзно осложнить борьбу за титул.

Проблем добавляет кадровая ситуация. Команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков: Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Дани Себальос, Эдер Милитао и Давид Алаба остаются вне игры из-за травм. Родриго получил разрыв крестообразной связки и выбыл примерно на десять месяцев. Кроме того, Франко Мастантуоно дисквалифицирован, а Альваро Каррерас и Дин Хёйсен пропустят встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Несмотря на трудности, у «Реала» остаётся сильная выездная статистика — 27 очков в 13 матчах, лучший показатель в лиге. Впереди у команды напряжённый календарь: уже на следующей неделе «сливочные» примут «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, затем их ждут ответная игра и мадридское дерби с «Атлетико».

Очные встречи

В декабре 2025 года «Сельта» неожиданно выиграла у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:0 и теперь может оформить редкий дубль по победам в сезоне. Однако на своём поле галисийцы не обыгрывали мадридцев с мая 2014 года.