На «Бернабеу» давно не любят, когда «Реал» заставляют терпеть и бороться за каждый момент. «Хетафе» Бордаласа как раз про это: нехватку пространства и футбол, который будто специально создан, чтобы нервировать большие команды. В итоге одного роскошного удара Сатриано с лёта было достаточно, а с трибуны после матча досталось игрокам, Арбелоа и даже президентской ложе. Отставание от «Барсы» увеличилось до четырёх очков, а надежд на его сокращение всё меньше.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 0:1 Хетафе Хетафе 0:1 Мартин Сатриано 39' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Давид Алаба ( Дин Хейзен 55' ), Трент Александер-Арнольд ( Даниэль Карвахаль 55' ), Орельен Чуаэми ( Браим Диас 87' ), Тиаго Питарч Пинар ( Родриго 55' ), Федерико Вальверде, Арда Гюлер ( Франко Мастантуоно 69' ), Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Alvaro Fernandez Carreras Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения ( Адриан Лисо 58' ), Диего Рико, Саид Ромеро, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Мауро Арамбарри, Луис Милья, Мартин Сатриано ( Абдель Абкар 90' ), Luis Vasquez ( Марио Мартин 70' ), Sebastian Boselli Жёлтые карточки: Дин Хейзен 68', Орельен Чуаэми 71', Alvaro Fernandez Carreras 90+3', Винисиус Жуниор 90+4' — Кико Фемения 8', Мауро Арамбарри 35', Диего Рико 64', Адриан Лисо 79', Мартин Сатриано 84' Красные карточки: Франко Мастантуоно 90+5' — Адриан Лисо 90+7'

Статистика матча 7 Удары в створ 3 7 Удары мимо 2 77 Владение мячом 23 10 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 11 Фолы 17

Команды вроде «Хетафе» отлично показывают, как хрупко выглядит «Реал» в сезоне, где креатив часто отсутствует, а список травмированных важнее стартового состава. Арбелоа снова собирал команду из того, что осталось. Алаба — второй центральный рядом с Рюдигером, а в старт неожиданно влетел Тьяго Питарч — кантеро, которому внезапно пришлось закрывать вакансию в центре поля, потому что с уходом Крооса и Модрича роль дирижёра в «Реале» опустела. Питарч, как и любой молодой игрок, старался, много предлагал себя, двигался по всей центральной зоне и пытался ускорять передачи. Но это был всего лишь один человек против системной проблемы — «Мадрид» снова выглядел командой, где игра часто сводится к тому, что придумает Винисиус на своём фланге.

Тьяго Питарч globallookpress.com

Бордалас идеально реализовал свой план

«Хетафе» приехал не играть красиво (а когда вообще такое было в последний раз?), а биться за результат. Бордалас выставил схему 5-4-1, поставил двойной караул на Винисиуса (Иглесиас + Фемения), а в центре поставил привычную ось Милья — Арамбарри, которая держит ритм и задирает соперника в единоборствах.

Это был классический «Хетафе» во всей красе. Команда начала матч так, как будто читала правила футбола мелким шрифтом — шесть фолов за первые семь минут, постоянные остановки и давление, чтобы не позволить «Реалу» разгоняться. «Реал» оказался зажат между центром поля и воротами гостей с минимумом рабочего пространства.

И всё же «Хетафе» мог сам сломать собственный план. Боселли остался последним защитником и буквально подарил Винисиусу коридор один в один с вратарём. Это был момент, который в больших матчах должен подтверждать чемпионский уровень. Но Давид Сория выставил ногу, отразил удар в ближний угол и этим сейвом будто бы предсказал весь матч. Был ещё и эпизод Гюлера, который на секунду перенёс болельщиков на старый «Бернабеу» — турок провернул красивую «рулетку», ушёл от двоих и пробил, но снова Сория стоял насмерть в ближнем углу.

Сейв Сории globallookpress.com

Классика таких матчей: чем больше «Реал» катает мяч, тем комфортнее «Хетафе» в своей роли. «Синие» терпели, экономили владение, но идеально сохраняли структуру. И постепенно хозяева начали нервничать. Особенно это читалось по Рюдигеру, он был не просто злым, а близким к короткому замыканию. Это подтверждает эпизод с Диего Рико, где Рюдигер, по ощущениям, должен был уходить с поля. Колено в голову игроку «Хетафе» выглядело как намеренная «грязь» — судья оставил эпизод без карточки, но ощущение раздражённости в голове у «Реала» было уже тогда. На фоне этой вязкости и случился, возможно, один из главных моментов гонки за титул в этом сезоне.

Сатриано шокирует «Бернабеу», «Хетафе» превращается в броневик

За несколько минут до перерыва мяч завис в зоне подбора у штрафной «Реала». Отскок, скидка головой — и Мартин Сатриано в касание с лёта мощно заряжает под самую девятку, без шансов для Куртуа, 0:1. Гол не просто красивый, но и идеально подходящий характеру матча, где «Реал» владел инициативой, но «Хетафе» был хитрее. Уже перед перерывом «Бернабеу» свистел своим, а это было только начало.

Гол Сатриано globallookpress.com

После гола гости стали ещё плотнее. Такой «Хетафе» — едва ли не худший соперник во всей Европе. Он не даёт начать атаку, провоцирует, тянет время и, что важнее всего, не боится быть неприятным. Арбелоа попытался взбодрить игру заменами, но тут же попал под огонь трибун.

Самый громкий протест стадиона случился в момент первой серии замен, когда Тьяго Питарч ушёл с поля. По ощущению публики, он точно не был худшим, и болельщики увидели в этом «простой» ход тренера — снять кантеро, а не тех, кто по-настоящему буксует. Питарча проводили аплодисментами, Арбелоа получил порцию свиста. Досталось и Дину Хёйсену, любая его ошибка мгновенно поджигала стадион. Отношения защитника с «Бернабеу» заметно натянуты, и свист в адрес Хёйена снова стал фоном игры.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Отдельно стоить отметить и странную задержку с выходом Браима. Для вскрытия бронебойного «Хетафе» навыки Диаса бы явно пригодились, но он вышел слишком поздно. И это выглядело необъяснимо, особенно на фоне того, что Родриго и другие усиления в атаку появились раньше.

Винисиус против всех и отсутствие плана Б

Если обобщать, весь «Реал» в атаке опять сводился к индивидуальным забегам Винисиуса и редким вспышкам с правого фланга от Гюлера, а потом Мастантуоно. Но ведь это не система. Против команды, которая сжирает пространство у своих ворот, нужна комбинация, третий игрок между линиями, позиционные ловушки.

«Реал Мадрид» — «Хетафе» globallookpress.com

У «Реала» этого почти не было. Вальверде пробовал тащить мяч вперёд и в одиночку искать момент, но продуктивности не хватало. В итоге атаки заканчивались или обводкой Вини, или навесом «на авось». Шансы, конечно, были — «Реал» мог хотя бы сравнять. Но складывалось ощущение, что даже когда момент возникает, он появляется по инерции, а не потому, что команда на него наиграла.

Ближе к концовке нервы стали неконтролируемыми. В концовке матч докатился до двух удалений, у «Реала» глупейшую красную за разговоры получил Мастантуоно, а у «Хетафе» вторую жёлтую словил Лисо. Но на сюжет это уже никак не повлияло, «Реал» так и не подобрал ключ, а «Хетафе» довёл план до идеала.

Удаление Мастантуоно globallookpress.com

Четыре очка — не приговор, но надежд на исправление почти нет

После финального свистка «Бернабеу» взорвался уже не точечным свистом, а массированным рёвом недовольства. Свистели игрокам, Арбелоа, звучало даже «Флорентино, в отставку! ». Это был сигнал усталости от сезона, где «Реал» слишком часто выглядит плоско и слишком редко бывает убедителен.

Четыре очка отставания в начале марта — не конец гонки, как минимум, на бумаге. Но на «Бернабеу» уже не верят в классическую мадридскую ауру победителей. Потому что вопрос не в одном поражении, а в том, что картина повторяется из тура в тур.

«Реал» снова выглядит командой, где талант отдельных игроков маскирует отсутствие цельного футбола. И когда даже «эффект Арбелоа» перестаёт работать как спасательный круг, матч с «Хетафе» воспринимается не как осечка, а как точка невозврата, после которой всё будет только хуже.