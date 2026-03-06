Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче команды против «Балтики».

Джонатан Альба globallookpress.com

«Это будет тяжело. У них хорошая оборона и вратарь. Но у нас есть варианты, мы тренировали их.

Состояние "Ростова"? Очень хорошее состояние. В прошлой игре, играя в меньшинстве, пробежали больше соперника. Команда физически готова, но и "Балтика" в этом компоненте не уступает.

"Балтика" — хорошая команда. Вратарь мало пропускает, нападающий Брайан Хиль входит в число лучших бомбардиров РПЛ. Балтийцы готовы и физически, и тактически. Это команда европейского уровня», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — «Балтика» состоится в субботу, 7 марта. Начало игры запланировано на 16:45 мск.