Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче команды против «Балтики».

Джонатан Альба globallookpress.com

«Это будет тяжело.  У них хорошая оборона и вратарь.  Но у нас есть варианты, мы тренировали их.

Состояние "Ростова"?  Очень хорошее состояние.  В прошлой игре, играя в меньшинстве, пробежали больше соперника.  Команда физически готова, но и "Балтика" в этом компоненте не уступает.

"Балтика" — хорошая команда.  Вратарь мало пропускает, нападающий Брайан Хиль входит в число лучших бомбардиров РПЛ.  Балтийцы готовы и физически, и тактически.  Это команда европейского уровня», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

Матч «Ростов» — «Балтика» состоится в субботу, 7 марта.  Начало игры запланировано на 16:45 мск.