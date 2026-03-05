Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале высказался о победе над «Спартаком»(5:2) в матче Кубка России.

Муми Нгамале globallookpress.com

«Когда раньше делал дубль? Я забивал, но не могу припомнить. Это было давно.

На самом деле не удивлен, что забил два гола и что мы так крупно выиграли, потому что очень много работали и готовились к этому матчу. Я больше рад не забитым голам, а победе команды», — цитирует Нгамале «Матч ТВ».

«Динамо» имеет ощутимое преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 марта на «Лукойл Арене».