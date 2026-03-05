В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» в родных стенах разгромило «Спартак» со счетом 5:2.

Муми Нгамале
Муми Нгамале globallookpress.com

В составе победителей дублем отметился Муми Нгамалё, а еще по голу забили Давид Рикардо, Ярослав Гладышев и Бителло.  За гостей точные удары в активе Манфреда Угальде и Кристофера Мартинса.

Результат матча

ДинамоМоскваДинамо5:1СпартакСпартакМосква
1:0 Муми Нгамал 6' 1:1 Манфред Угальде 30' 2:1 Муми Нгамал 67' 3:1 Давид Рикардо 70' 4:1 Битело 83'
Динамо:  Андрей Лунёв,  Александр Кутицкий,  Давид Рикардо,  Хуан Хосе Касерес,  Максим Осипенко,  Битело,  Муми Нгамал,  Антон Миранчук,  Дмитрий Скопинцев,  Константин Тюкавин,  Rubens
Спартак:  Александр Максименко,  Маркос Маркиньос,  Даниил Денисов,  Эсекьель Барко,  Руслан Литвинов,  Наиль Умяров,  Владислав Саусь,  Роман Зобнин,  Манфред Угальде,  Fernandes G.,  Djiku A.
Жёлтые карточки:  Дмитрий Скопинцев 18',  Константин Тюкавин 22',  Rubens 45',  Антон Миранчук 45+2'  —  Наиль Умяров 23',  Владислав Саусь 47'

Таким образом, «Динамо» имеет ощутимое преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 марта.