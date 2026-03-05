Таким образом, «Динамо» имеет ощутимое преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 марта.

В составе победителей дублем отметился Муми Нгамалё , а еще по голу забили Давид Рикардо, Ярослав Гладышев и Бителло . За гостей точные удары в активе Манфреда Угальде и Кристофера Мартинса .

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» в родных стенах разгромило «Спартак» со счетом 5:2.

Футбол•Сегодня 22:44 «Динамо» — «Спартак:» онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•Сегодня 16:19 Футбол не будет прежним: матчи без бол-боев, «офсайд Венгера», тренерские запросы

Футбол•Сегодня 08:17 Ударили в грязь лицом: восемь главных весенних провалов в истории РПЛ

Футбол•Вчера 22:50 ЦСКА — «Краснодар»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•Вчера 20:51 «Крылья Советов» — «Оренбург»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:04 Миссия невыполнима: почему Арбелоа рискует стать очередной жертвой «Реала»

Футбол•Сегодня 12:43 Сезон на автопилоте: не пора ли «Ливерпулю» всё-таки уволить Арне Слота?

Футбол•Вчера 20:51 100 дней до ЧМ-2026: рейтинг главных фаворитов турнира

Футбол•Вчера 14:20 Охота за рекордами: Кейн догонит Левандовского, а Мбаппе бросит вызов Роналду?

Футбол•Вчера 08:22 Лебединая песня. «Лилль» окажется конечной остановкой для Жиру?

Выбор читателей

Футбол•26/02/2026 08:00 Реванш «Зенита», пробы пера Карседо, слалом «Балтики». Топ-7 ожиданий от весенней части РПЛ

Футбол•01/03/2026 03:18 «ПСЖ» уходит в отрыв: гол Барколя и сейвы Сафонова обеспечили победу над «Гавром»

Футбол•27/02/2026 18:35 Александр Елагин: «Ман Сити» пройдет «Реал», если не будет готов Мбаппе

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Футбол•02/03/2026 19:01 Тимур Журавель: Наконец увидел «Динамо», которое получает удовольствие от игры

Самое интересное

Футбол•29/01/2026 17:33 «Мерси, Зизу»: тернистый путь футбольного гения Зинедина Зидана

Футбол•29/01/2026 13:28 Хватит распыляться: почему клубам-середнякам иногда выгодно «сливать» чемпионат

Футбол•29/01/2026 13:07 Сделка имени Эмери: как «Астон Вилла» вернула Тэмми Абрахама

Футбол•28/01/2026 19:00 Заговор, которого нет: почему истерики Гвардиолы больше никого не вводят в заблуждение