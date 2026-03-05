В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» в родных стенах разгромило «Спартак» со счетом 5:2.
В составе победителей дублем отметился Муми Нгамалё, а еще по голу забили Давид Рикардо, Ярослав Гладышев и Бителло. За гостей точные удары в активе Манфреда Угальде и Кристофера Мартинса.
Результат матча
ДинамоМосква5:1СпартакМосква
1:0 Муми Нгамал 6' 1:1 Манфред Угальде 30' 2:1 Муми Нгамал 67' 3:1 Давид Рикардо 70' 4:1 Битело 83'
Динамо: Андрей Лунёв, Александр Кутицкий, Давид Рикардо, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Битело, Муми Нгамал, Антон Миранчук, Дмитрий Скопинцев, Константин Тюкавин, Rubens
Спартак: Александр Максименко, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Эсекьель Барко, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Владислав Саусь, Роман Зобнин, Манфред Угальде, Fernandes G., Djiku A.
Жёлтые карточки: Дмитрий Скопинцев 18', Константин Тюкавин 22', Rubens 45', Антон Миранчук 45+2' — Наиль Умяров 23', Владислав Саусь 47'
Таким образом, «Динамо» имеет ощутимое преимущество перед ответным матчем, который состоится 18 марта.