«Барселона» заинтересована в покупке нападающего «Ньюкасла» и сборной Германии Ника Вольтемаде. Об этом сообщает Football365.com.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

Стало известно, что главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик лично заинтересован в приобретении Вольтемаде. Наставник сообщил руководству о том, что хочет заполучить футболиста в летнее трансферное окно.

«Ньюкасл» может запросить у «Барселоны» за этот переход от 70 до 90 млн евро.

В нынешнем сезоне Вольтемаде провел за «сорок» 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.