«Эвертон» одержал победу над «Бернли» (2:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

«Эвертон» — «Бернли»
У «ирисок» голы записали на свой счет Джеймс Тарковский на 32-й минуте и Кирнан Дьюсбери-Холл на 60-й минуте.

Эвертон 2:0 Бёрнли
1:0 Джеймс Тарковски 32' 2:0 Кирман Дьюсбери-Холл 60'
Эвертон:  Джордан Пикфорд,  Бету (Тьерно Барри 83'),  Джеймс Тарковски,  Джеррэд Брэнтуэйт (Майкл Кин 83'),  Виталий Миколенко,  Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам 87'),  Джеймс Гарнер,  Кирман Дьюсбери-Холл,  Дуайт Макнил (Тирик Джордж 87'),  Илиман Ндиайе (Тайлер Диблинг 90'),  Jake O'Brien
Бёрнли:  Мартин Дубравка,  Лукас Пирес,  Кайл Уолкер,  Максим Эстеве,  Джо Уорролл (Лум Чауна 57'),  Башир Хамфрис,  Ханнибал Межбри (Джош Лорент 72'),  Лесли Угочукву (Эшли Барнс 83'),  Флорентину Луиш (Джеймс Уорд-Праус 57'),  Лайл Фостер,  Джейдон Энтони
Жёлтая карточка:  Башир Хамфрис 64' (Бёрнли)

«Эвертон» располагается на 8-й строчке в таблице АПЛ с 43 очками в активе.  «Бернли» — на предпоследней 19-й позиции с 19-ю баллами.