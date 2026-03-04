«Эвертон» одержал победу над «Бернли» (2:0) в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
У «ирисок» голы записали на свой счет Джеймс Тарковский на 32-й минуте и Кирнан Дьюсбери-Холл на 60-й минуте.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль2:0БёрнлиБёрнли
1:0 Джеймс Тарковски 32' 2:0 Кирман Дьюсбери-Холл 60'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Тьерно Барри 83'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт (Майкл Кин 83'), Виталий Миколенко, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам 87'), Джеймс Гарнер, Кирман Дьюсбери-Холл, Дуайт Макнил (Тирик Джордж 87'), Илиман Ндиайе (Тайлер Диблинг 90'), Jake O'Brien
Бёрнли: Мартин Дубравка, Лукас Пирес, Кайл Уолкер, Максим Эстеве, Джо Уорролл (Лум Чауна 57'), Башир Хамфрис, Ханнибал Межбри (Джош Лорент 72'), Лесли Угочукву (Эшли Барнс 83'), Флорентину Луиш (Джеймс Уорд-Праус 57'), Лайл Фостер, Джейдон Энтони
Жёлтая карточка: Башир Хамфрис 64' (Бёрнли)
«Эвертон» располагается на 8-й строчке в таблице АПЛ с 43 очками в активе. «Бернли» — на предпоследней 19-й позиции с 19-ю баллами.