Матч 29-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Арсеналом» состоится 4 марта в 22:30 мск на стадионе «Амекс».

«Брайтону» удалось выиграть две последних встречи в АПЛ. «Чайки» победили «Брентфорд» (2:0) и «Ноттингем Форест» (2:1). После этого они набрали 37 очков и вышли на 12-е место в таблице.

«Арсенал» имеет 64 очка. Команда Микеля Артеты лидирует в таблице с опережением «Ман Сити» на 5 очков. Однако у «канониров» на одну игру больше, поэтому им нельзя терять очки. Не считая ничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), «Арсенал» в последних матчах показал хорошие результаты. Гости разгромили «Тоттенхэм» (4:1) и выиграли у «Челси» (2:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.70.

Букмекеры предлагают 5.37 на «Брайтон», 1.68 на «Арсенал», 3.89 на ничью.

Прогноз на матч от ИИ: встреча закончится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

Главное — относитесь к ставкам как к развлечению, а не как к источнику заработка.