В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Париж» минимально победил «Ниццу» — 1:0.

«Париж»
«Париж» globallookpress.com

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Маршалл Манетзи на 26-й минуте.

Результат матча

ПарижПарижПариж1:0НиццаНиццаНицца
1:0 Маршал Манетси 27'
Париж:  Кевин Трапп,  Диего Коппола,  Мустафа Мбов,  Тибо де Смет,  Адама Камара,  Пьерр Лис-Мелу,  Маршал Манетси,  Илан Кеббаль (Руди Матондо 70'),  Жонатан Иконе (Ноа Санги 80'),  Моузес Саймон (Алимами Гори 80'),  Чиро Иммобиле (Жан-Филипп Крассо 70')
Ницца:  Максим Дюпе,  Мельвен Бар,  Абдулай Джума Бах,  Kojo Peprah Oppong,  Жонатан Клосс,  Том Луше (Gabin Bernardeau 67'),  Шарль Ванхаутте (Тангай Н'Домбеле 88'),  Морган Сансон,  Софьян Диоп (Тиагу Говея 67'),  Мохамед-Али Чо,  Kevin Carlos (Kail Boudache 46')
Жёлтые карточки:  Пьерр Лис-Мелу 22',  Адама Камара 35',  Тибо де Смет 43',  Чиро Иммобиле 67'  —  Kevin Carlos 19',  Kail Boudache 78'

«Париж» набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Лиги 1.  «Ницца» с 24 баллами идет 15-й.