В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Париж» минимально победил «Ниццу» — 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Маршалл Манетзи на 26-й минуте.
Результат матча
ПарижПариж1:0НиццаНицца
1:0 Маршал Манетси 27'
Париж: Кевин Трапп, Диего Коппола, Мустафа Мбов, Тибо де Смет, Адама Камара, Пьерр Лис-Мелу, Маршал Манетси, Илан Кеббаль (Руди Матондо 70'), Жонатан Иконе (Ноа Санги 80'), Моузес Саймон (Алимами Гори 80'), Чиро Иммобиле (Жан-Филипп Крассо 70')
Ницца: Максим Дюпе, Мельвен Бар, Абдулай Джума Бах, Kojo Peprah Oppong, Жонатан Клосс, Том Луше (Gabin Bernardeau 67'), Шарль Ванхаутте (Тангай Н'Домбеле 88'), Морган Сансон, Софьян Диоп (Тиагу Говея 67'), Мохамед-Али Чо, Kevin Carlos (Kail Boudache 46')
Жёлтые карточки: Пьерр Лис-Мелу 22', Адама Камара 35', Тибо де Смет 43', Чиро Иммобиле 67' — Kevin Carlos 19', Kail Boudache 78'
«Париж» набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ницца» с 24 баллами идет 15-й.