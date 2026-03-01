В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Париж» минимально победил «Ниццу» — 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Маршалл Манетзи на 26-й минуте.

Результат матча

Париж Париж 1:0 Ницца Ницца

1:0 Маршал Манетси 27'

Париж: Кевин Трапп, Диего Коппола, Мустафа Мбов, Тибо де Смет, Адама Камара, Пьерр Лис-Мелу, Маршал Манетси, Илан Кеббаль ( Руди Матондо 70' ), Жонатан Иконе ( Ноа Санги 80' ), Моузес Саймон ( Алимами Гори 80' ), Чиро Иммобиле ( Жан-Филипп Крассо 70' )

Ницца: Максим Дюпе, Мельвен Бар, Абдулай Джума Бах, Kojo Peprah Oppong, Жонатан Клосс, Том Луше ( Gabin Bernardeau 67' ), Шарль Ванхаутте ( Тангай Н'Домбеле 88' ), Морган Сансон, Софьян Диоп ( Тиагу Говея 67' ), Мохамед-Али Чо, Kevin Carlos ( Kail Boudache 46' )

Жёлтые карточки: Пьерр Лис-Мелу 22', Адама Камара 35', Тибо де Смет 43', Чиро Иммобиле 67' — Kevin Carlos 19', Kail Boudache 78'