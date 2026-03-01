Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал крупную победу московского «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (4:0).

Ролан Гусев — главный тренер московского «Динамо»
Ролан Гусев — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«Как я видел игру с "Крыльями"?  Было красиво, хорошая игра.  Единственный матч в этом туре, где команды играли в футбол.  Не мешали друг другу, не соревновались, кто кого перебьет, кто кого сильнее и кто кого мощнее, смелее.  Открытая игра, комбинационная, быстрая.  Голы все — красавцы, и еще могли забить!  Это стихия "Динамо", когда их никто не атакует.  Когда "Динамо" дают свободно играть, оно непобедимо.  Как только начинается прессинг от другой команды — начинаются проблемы.

Приятное впечатление от игры.  Действующими лицами были футболисты, а не судьи.  В последних играх главными лицами были судьи.  Судьи соревновались между собой, кто больше даст карточек, штрафных, кто больше VAR посмотрит.  Может, с этой игрой тенденция переломится.  Левников отсудил блестяще.  Я получил удовольствие от игры.

Такая победа — больше заслуга Гусева?  Ну, состав‑то тот же!  Он их правильно подготовил, правильно расставил, правильную установку дал.  Они правильно воспользовались свободой на поле», — сказал Колосков «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе.  В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 5-го марта в рамках Кубка России.