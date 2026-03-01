Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал крупную победу московского «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (4:0).

Ролан Гусев — главный тренер московского «Динамо» globallookpress.com

«Как я видел игру с "Крыльями"? Было красиво, хорошая игра. Единственный матч в этом туре, где команды играли в футбол. Не мешали друг другу, не соревновались, кто кого перебьет, кто кого сильнее и кто кого мощнее, смелее. Открытая игра, комбинационная, быстрая. Голы все — красавцы, и еще могли забить! Это стихия "Динамо", когда их никто не атакует. Когда "Динамо" дают свободно играть, оно непобедимо. Как только начинается прессинг от другой команды — начинаются проблемы.

Приятное впечатление от игры. Действующими лицами были футболисты, а не судьи. В последних играх главными лицами были судьи. Судьи соревновались между собой, кто больше даст карточек, штрафных, кто больше VAR посмотрит. Может, с этой игрой тенденция переломится. Левников отсудил блестяще. Я получил удовольствие от игры.

Такая победа — больше заслуга Гусева? Ну, состав‑то тот же! Он их правильно подготовил, правильно расставил, правильную установку дал. Они правильно воспользовались свободой на поле», — сказал Колосков «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 24 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 5-го марта в рамках Кубка России.