Это позволило команде Ролана Гусева выйти на 7‑е место с 24 очками. «Крылья Советов» с 17 очками идут 13‑ми.

Точку на 72‑й минуте поставил Ярослав Гладышев с ассиста Бителло.

На 34‑й минуте довёл счёт до крупного Антон Миранчук с передачи Тюкавина.

На 15‑й минуте счёт в матче открыл Константин Тюкавин . Через 11 минут преимущество удвоил Муми Нгамале , который ассистировал в первом голе.

В 19‑м туре российской Премьер‑лиги по футболу московское «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0.

