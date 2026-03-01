В 19‑м туре российской Премьер‑лиги по футболу московское «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» со счётом 4:0.
На 15‑й минуте счёт в матче открыл Константин Тюкавин. Через 11 минут преимущество удвоил Муми Нгамале, который ассистировал в первом голе.
На 34‑й минуте довёл счёт до крупного Антон Миранчук с передачи Тюкавина.
Точку на 72‑й минуте поставил Ярослав Гладышев с ассиста Бителло.
Это позволило команде Ролана Гусева выйти на 7‑е место с 24 очками. «Крылья Советов» с 17 очками идут 13‑ми.