Телекомментатор Денис Казанский поделился мнением о победе «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Вот же "Юнайтед". Может позволить себе тайм совсем не играть, но всё равно забрать три очка. Где-то до 40-й минуты на "Олд Траффорд" показывали "Назад в Аморимлэнд".»Кристал Пэлас« не то, что выходил из-под прессинга. Он вылетал. Показательный пример, когда на ближней бровке четыре игрока "Юнайтед" окружили двух "орлят" и они раскрутили атаку до удара, через пас на другой фланг. Летаргия. Как Йоро в моменте с первым голом в ворота "МЮ". И "Пэлас" можно понять. Первый тайм важнейший. Дальше просто сил не хватит. Нет двух составов на два турнира. Ожидалось, что сдаются.

Ну а потом включился "Юнайтед". Хотя и в первом тайме можно было сравнивать. И не… А вот и не мучились. Разумеется, двойное наказание (красная и пенальти) — это приговор. На мой взгляд, можно было обойтись жёлтой. Бруно и Шешко сделали. Шешко важно было доказать, что и в старте умеет реализовывать.

Но вот, что мне кажется важным. На последних минутах, когда оборона и правда стала "аморимовской", не было даже намёка на панику. Отрабатывали все. Не допускали ударов и подборов. Да просто взгляда в сторону Ламменса. Вот это "браво". Всё же такие матчи надо заканчивать за полчаса до свистка», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе. В следующем поединке «красные дьяволы» встретятся с «Ньюкаслом» 4-го марта.