Телекомментатор Денис Казанский поделился мнением о победе «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
«Вот же "Юнайтед".  Может позволить себе тайм совсем не играть, но всё равно забрать три очка.  Где-то до 40-й минуты на "Олд Траффорд" показывали "Назад в Аморимлэнд".»Кристал Пэлас« не то, что выходил из-под прессинга.  Он вылетал.  Показательный пример, когда на ближней бровке четыре игрока "Юнайтед" окружили двух "орлят" и они раскрутили атаку до удара, через пас на другой фланг.  Летаргия.  Как Йоро в моменте с первым голом в ворота "МЮ".  И "Пэлас" можно понять.  Первый тайм важнейший.  Дальше просто сил не хватит.  Нет двух составов на два турнира.  Ожидалось, что сдаются.

Ну а потом включился "Юнайтед".  Хотя и в первом тайме можно было сравнивать.  И не… А вот и не мучились.  Разумеется, двойное наказание (красная и пенальти) — это приговор.  На мой взгляд, можно было обойтись жёлтой.  Бруно и Шешко сделали.  Шешко важно было доказать, что и в старте умеет реализовывать.

Но вот, что мне кажется важным.  На последних минутах, когда оборона и правда стала "аморимовской", не было даже намёка на панику.  Отрабатывали все.  Не допускали ударов и подборов.  Да просто взгляда в сторону Ламменса.  Вот это "браво".  Всё же такие матчи надо заканчивать за полчаса до свистка», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе.  В следующем поединке «красные дьяволы» встретятся с «Ньюкаслом» 4-го марта.