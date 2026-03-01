В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

Открыли счет в игре гости усилиями Максенса Лакруа уже на 4-й минуте. Отыграться хозяева смогли лишь на 57-й минуте благодаря голу Бруну Фернандеша, который реализовал победу.

Победу команде Майкла Каррика принес точный удар Беньямина Шешко на 65-й минуте.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 2:1 Кристал Пэлас Лондон 0:1 Максанс Лакруа 4' 1:1 Бруну Фернандеш 57' пен. 2:1 Беньямин Шешко 65' Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Гарри Магуайр ( Эйден Хевен 85' ), Лени Йоро, Люк Шоу ( Нуссайр Мазрауи 24' ), Каземиро, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Брайан Мбемо ( Джошуа Зиркзее 85' ), Матеус Кунья, Беньямин Шешко ( Амад Диалло 75' ) Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Жейде Канво, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Бреннан Джонсон ( Эванн Гессан 58' ), Даити Камада ( Ереми Пино 85' ), Адам Уортон ( Уилл Хьюз 68' ), Йёрген Странн Ларсен ( Шади Риад 58' ), Исмаила Сарр Жёлтые карточки: Диогу Далот 36', Эйден Хевен 89' — Даити Камада 6', Дин Хендерсон 49' Красная карточка: Максанс Лакруа 56' (Кристал Пэлас)

Статистика матча 11 Удары в створ 3 4 Удары мимо 3 61 Владение мячом 39 7 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 13 Фолы 11

«Манчестер Юнайтед» с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (35) — 14-й.