В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.
Открыли счет в игре гости усилиями Максенса Лакруа уже на 4-й минуте. Отыграться хозяева смогли лишь на 57-й минуте благодаря голу Бруну Фернандеша, который реализовал победу.
Победу команде Майкла Каррика принес точный удар Беньямина Шешко на 65-й минуте.
Результат матча
Манчестер ЮнайтедМанчестер2:1Кристал ПэласЛондон
0:1 Максанс Лакруа 4' 1:1 Бруну Фернандеш 57' пен. 2:1 Беньямин Шешко 65'
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Гарри Магуайр (Эйден Хевен 85'), Лени Йоро, Люк Шоу (Нуссайр Мазрауи 24'), Каземиро, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Брайан Мбемо (Джошуа Зиркзее 85'), Матеус Кунья, Беньямин Шешко (Амад Диалло 75')
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл, Даниэль Муньос, Жейде Канво, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Бреннан Джонсон (Эванн Гессан 58'), Даити Камада (Ереми Пино 85'), Адам Уортон (Уилл Хьюз 68'), Йёрген Странн Ларсен (Шади Риад 58'), Исмаила Сарр
Жёлтые карточки: Диогу Далот 36', Эйден Хевен 89' — Даити Камада 6', Дин Хендерсон 49'
Красная карточка: Максанс Лакруа 56' (Кристал Пэлас)
«Манчестер Юнайтед» с 51 очком поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (35) — 14-й.