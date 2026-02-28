В матче 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Мальорку» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный гол, автором которого стал Карлос Солер на 36-й минуте.
Отметим, что россиянин Арсен Захарян вышел в стартовом составе «Реал Сосьедада», но был заменен на 63-й минуте.
Результат матча
МальоркаПальма-де-Мальорка0:1Реал СосьедадСан-Себастьян
0:1 Карлос Солер 36'
Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео (Матеу Морей 79'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Серхи Дардер, Омар Маскарель (Мануэль Морланес 79'), Саму Кошта (Абдон Пратс 84'), Матео Джозеф, Ведат Мурики, Jan Virgili (Хавьер Льябрес 84')
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль (Пабло Марин 84'), Карлос Солер (Лука Сучич 63'), Арсен Захарян (Андер Барренечеа 63'), Беньят Туррьентес, Йон Горротксатеги (Янхель Эррера 83'), Гонсалу Гуэдеш, Серхио Гомес, Игор Субельдия
Жёлтые карточки: Хон Арамбуру 67' (Реал Сосьедад), Йон Горротксатеги 82' (Реал Сосьедад)
«Реал Сосьедад» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Мальорка» — 18-я.