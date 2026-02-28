«Реал Сосьедад» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Мальорка» — 18-я.

Отметим, что россиянин Арсен Захарян вышел в стартовом составе «Реал Сосьедада», но был заменен на 63-й минуте.

Судьбу противостояния решил единственный гол, автором которого стал Карлос Солер на 36-й минуте.

В матче 26-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Мальорку» со счетом 1:0.

