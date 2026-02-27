Три очка для «доностьяррас»?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.54

28 февраля в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад с коэффициентом для ставки за 2.54.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Островитяне» пытаются избежать вылета в Сегунду. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Мальорка» на один балл отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Островитяне» уступили «Сельте» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Бетиса» (1:2). Плюс поединок с «Барселоной» завершился коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах «Мальорка» добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Островитяне» нынче заметно приуныли в плане результатов. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Мальорка» традиционно сложно противостоит «Реал Сосьедад». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» привычно сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал Сосьедад» на 5 очков отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Доностьяррас» не смогли одолеть «Овьедо» (3:3).

До того команда была бита мадридским «Реалом» (1:4). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Атлетик» (1:0).

При этом «Реал Сосьедад» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Доностьяррас» ныне выглядят не лучшим образом. Команда не может победить 2 матча кряду.

При этом «Реал Сосьедад» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Зато Микель Оярсабаль наколотил уже 10 мячей в чемпионате.

Команда до двух последних осечек победила 3 раза подряд. Вот и в этом поединке «доностьяррас» твердо намерены разжиться тремя очками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Реал Сосьедад» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.71.

Прогноз: «Реал Сосьедад» явно способен прибавить, к тому же оппонент находится в глубоком кризисе.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.10

