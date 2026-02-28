В 19‑м туре российской Премьер‑Лиги московский «Локомотив» смог на своём поле обыграть «Пари НН» со счётом 2:1.

Лукас Фассон globallookpress.com

На 15‑й минуте хозяев вывел вперёд Дмитрий Воробьёв с передачи Зелимхана Бакаева.

На исходе первого тайма за две жёлтые карточки был удалён вингер «Локомотива» Александр Руденко.

На 69‑й минуте гости смогли воспользоваться численным преимуществом и сравняли счёт после гола с пенальти Олакунле Олусегуна.

Но через три минуты победный мяч забил защитник железнодорожников Лукас Фассон.

Теперь у «Локомотива» 40 очков и третья позиция в таблице РПЛ. «Пари НН» — на предпоследней строчке с 14 очками.