В 27-м туре Серии А «Верона» примет «Наполи». Матч состоится 28 февраля в 20:00 мск.

«Верона» на последнем месте в таблице и редко побеждает, особенно в матчах против таких сильных соперников. Для «Наполи» это отличная возможность набрать очки, учитывая, что команда ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

В последнее время неаполитанцам не везет с результатами — поражение от «Комо» и «Аталанты», ничья с «Ромой». Команда Антонио Конте очень нуждается в победе. Сможет ли она сегодня выиграть? В прошлый раз «Наполи» сыграл с «Вероной» вничью 2:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.40.

Коэффициенты букмекеров: 6.72 на победу «Вероны», 3.66 на ничью, 1.62 на победу «Наполи».

Прогноз ИИ: «Наполи» выиграет со счетом 2:0.

Трансляция матча

