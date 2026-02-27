В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы испанская «Сельта» выиграла у греческого ПАОКа со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Уиллиот Сведберг на 63-й минуте.
Отметим, что россиянин Магомед Оздоев провел на поле все 90 минут.
Результат матча
СельтаВиго1:0ПАОКСалоники
1:0 Уиллот Сведберг 63'
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Хави Руэда, Серхио Каррейра, Илаш Мориба (Мигел Роман Гонсалес 46'), Матиас Весино, Уиллот Сведберг (Fer Lopez 77'), Яго Аспас (Ферран Жуджла 67'), Борха Иглесиас (Юнас Эль-Абделлауи 77')
ПАОК: Антонис Цифцис, Хорхе Санчес, Абдул Рахман Баба, Иоаннис Михайлидис, Томаш Кендзёра, Джонджо Кенни, Алессандро Бьянко (Мади Камара 64'), Христос Зафейрис, Магомед Оздоев, Георгиос Якумакис (Александр Еремеевн 80'), Dimitrios Chatsidis (Грег Тайлер 74')
Жёлтая карточка: Илаш Мориба 40' (Сельта)
Таким образом, «Сельта» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, победив по сумме двух встреч с результатом 3:1.