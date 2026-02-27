Таким образом, «Сельта» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, победив по сумме двух встреч с результатом 3:1.

Отметим, что россиянин Магомед Оздоев провел на поле все 90 минут.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Уиллиот Сведберг на 63-й минуте.

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы испанская «Сельта» выиграла у греческого ПАОКа со счетом 1:0.

