ПСЖ сыграл вничью с «Монако» (2:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.

В составе гостей голы записали на свой счет Магнес Аклиуш на 45-й минуте и Джордан Тезе на 90+2-й минуте.

У ПСЖ отличились Маркиньос на 60-й минуте и Хвича Кварацхелия на 66-й минуте.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч, отразив 2 удара по своим воротам.

Результат матча ПСЖ Париж 2:2 Монако Монако 0:1 Магнес Аклиуше 45' 1:1 Маркос Маркиньос 60' 2:1 Хвича Кварацхелия 66' 2:2 Джордан Тезе 90+2' ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш ( Лукас Эрнандес 80' ), Уоррен Заир-Эмери ( Педро Фернандес 87' ), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ ( Гонсалу Рамуш 88' ), Брэдли Баркола ( Ли Кан Ин 69' ) Монако: Филипп Кён, Каю Энрике, Вандерсон ( Samuel Kondi Nibombe 90' ), Ваут Фас, Тило Керер, Мамаду Кулибали, Магнес Аклиуше ( Мика Биерет 74' ), Аладжи Бамба ( Джордан Тезе 62' ), Денис Закария ( Саймон Адингра 74' ), Фоларин Балогун ( Кристиан Мависса 74' ), Ламин Камара Жёлтые карточки: Матвей Сафонов 90+6' — Денис Закария 24', Вандерсон 48', Мамаду Кулибали 55', Samuel Kondi Nibombe 90+4' Красная карточка: Мамаду Кулибали 58' (Монако)

Статистика матча 6 Удары в створ 4 6 Удары мимо 4 73 Владение мячом 28 8 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 8 Фолы 12

По сумме двух встреч ПСЖ (3:2 и 2:2) пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Монако» завершил свое выступление на турнире.