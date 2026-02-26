ПСЖ сыграл вничью с «Монако» (2:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов.
В составе гостей голы записали на свой счет Магнес Аклиуш на 45-й минуте и Джордан Тезе на 90+2-й минуте.
У ПСЖ отличились Маркиньос на 60-й минуте и Хвича Кварацхелия на 66-й минуте.
Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч, отразив 2 удара по своим воротам.
Результат матча
ПСЖПариж2:2МонакоМонако
0:1 Магнес Аклиуше 45' 1:1 Маркос Маркиньос 60' 2:1 Хвича Кварацхелия 66' 2:2 Джордан Тезе 90+2'
ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес 80'), Уоррен Заир-Эмери (Педро Фернандес 87'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Хвича Кварацхелия, Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш 88'), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин 69')
Монако: Филипп Кён, Каю Энрике, Вандерсон (Samuel Kondi Nibombe 90'), Ваут Фас, Тило Керер, Мамаду Кулибали, Магнес Аклиуше (Мика Биерет 74'), Аладжи Бамба (Джордан Тезе 62'), Денис Закария (Саймон Адингра 74'), Фоларин Балогун (Кристиан Мависса 74'), Ламин Камара
Жёлтые карточки: Матвей Сафонов 90+6' — Денис Закария 24', Вандерсон 48', Мамаду Кулибали 55', Samuel Kondi Nibombe 90+4'
Красная карточка: Мамаду Кулибали 58' (Монако)
По сумме двух встреч ПСЖ (3:2 и 2:2) пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Монако» завершил свое выступление на турнире.