Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин надеется, что хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сможет набрать форму и выйти на свой прежний уровень.

Константин Тюкавин globallookpress.com

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года.

«Я желаю Захаряну только здоровья, восстановиться от всех болячек и выйти на свой прежний уровень. Но мы всегда ждем его здесь. Если будет возвращаться, то только в "Динамо", Арсен в порядке», — сказал Тюкавин «Матч ТВ».

«Реал Сосьедад» набрал 32 очка и идет на 10-м месте в таблице Примеры. Контракт Захаряна с испанским клубом истекает летом 2029 года.