Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о прогрессе своей команды перед возобновлением нынешнего сезона РПЛ.

Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН»
Напомним, что нижегородцы занимают 14-е место в таблице чемпионата России с 14-ю очками в активе.

«Итоги зимних сборов?  Скажу так: для меня новый сезон начинается, была длительная пауза, которая была нам нужна.  Сбор пошел нам на пользу.  Спасибо клубу, что были качественные условия.  Все в ожидании первого матча против "Локомотива", настрой позитивный.

Трансфер Боселли — это большая заслуга клуба.  Думаю, это было важно для самого футболиста.  Конечно, это для нас потеря.  Это футболист с отличным завершением.  На кого будем перекладывать его функции?  Будем целостнее.  Я пытаюсь не сочувствовать по его уходу.  Я рад, что к нам присоединились новички.  Понятное дело, что кому‑то понадобится больше времени.  Это талантливые ребята.

Как пережил хейт из‑за результатов?  Понятно, что результат говорит об одном, я вижу немного иначе это.  Думаю, мой старт в РПЛ должен был случиться по‑иному.  Для меня, как для тренера, который показал свое достоинство, был большой риск потерять репутацию.  Что писали про финансовую составляющую, даже это можно было потерять.  Я уверен в ребятах, вижу их большой прогресс.  Мы не заслужили 14‑го места.  Мы не получили то, что заслужили», — передает слова Шпилевского «Матч ТВ».

«Пари НН» сыграет против «Локомотива» 28-го февраля в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги.  Начало встречи — в 17:00 мск.