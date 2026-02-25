Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о прогрессе своей команды перед возобновлением нынешнего сезона РПЛ.

Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН» globallookpress.com

Напомним, что нижегородцы занимают 14-е место в таблице чемпионата России с 14-ю очками в активе.

«Итоги зимних сборов? Скажу так: для меня новый сезон начинается, была длительная пауза, которая была нам нужна. Сбор пошел нам на пользу. Спасибо клубу, что были качественные условия. Все в ожидании первого матча против "Локомотива", настрой позитивный.

Трансфер Боселли — это большая заслуга клуба. Думаю, это было важно для самого футболиста. Конечно, это для нас потеря. Это футболист с отличным завершением. На кого будем перекладывать его функции? Будем целостнее. Я пытаюсь не сочувствовать по его уходу. Я рад, что к нам присоединились новички. Понятное дело, что кому‑то понадобится больше времени. Это талантливые ребята.

Как пережил хейт из‑за результатов? Понятно, что результат говорит об одном, я вижу немного иначе это. Думаю, мой старт в РПЛ должен был случиться по‑иному. Для меня, как для тренера, который показал свое достоинство, был большой риск потерять репутацию. Что писали про финансовую составляющую, даже это можно было потерять. Я уверен в ребятах, вижу их большой прогресс. Мы не заслужили 14‑го места. Мы не получили то, что заслужили», — передает слова Шпилевского «Матч ТВ».

«Пари НН» сыграет против «Локомотива» 28-го февраля в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи — в 17:00 мск.