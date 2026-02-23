Бывший нападающий московского Кирилл Панченко считает, что новому тренерскому штабу во главе с Роланом Гусевым вполне по силам исправить турнирное положение в РПЛ.

Кирилл Панченко globallookpress.com

«Руководство "Динамо" уже обозначило задачи, в том числе выиграть Кубок. Сейчас все в руках тренерского штаба. Проделана работа на сборах, уверен, что она пошла на пользу, поэтому надеюсь, что "Динамо" выправит ситуацию в турнирной таблице», — сказал Панченко «Матч ТВ».

После первой части сезона бело-голубые идут на 10-м месте в таблице РПЛ. Зимой тренерский штаб «Динамо» усилили Юрий Жирков и Роман Шаронов. В 19-м туре команда дома сыграет с «Крыльями Советов» 1 марта.