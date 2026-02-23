Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о будущем главного тренера команды Майкла Каррика в клубе.

Майкл Каррик — главный тренер «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Ничего не буду иметь против, если Майкла Кэррика утвердят в качестве главного тренера на постоянной основе, он мне очень импонирует. Вместе с этим я считаю, что "Манчестер Юнайтед" должен выбрать лучшего специалиста.

Два предыдущих тренера были неопытны. Сульшер пришёл в команду в статусе бывшего футболиста "МЮ", однако это не помогло. По этой причине, думаю, сейчас важнее всего исключить любые риски в этом вопросе», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 26-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в таблице с 45-ю очками в активе.