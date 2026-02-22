Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался о нападающем «железнодорожников» Дмитрие Воробьеве.

Дмитрий Воробьев — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

«Воробьев очень хорошо провел первую часть сезона? Надеюсь, его не купят, и он поможет "Локомотиву" (смеется). С ним, конечно, нужно продлевать контракт.

Это нападающий, который, как и (Алексей) Батраков, делает результат. Это прямо вертикальная работа, который закольцовывается на Батракове и Воробьеве. Если их нет, то у "Локомотива" проблемы», — сказал Пименов «Матч ТВ»

В нынешнем сезоне Воробьев провел за «железнодорожников» 15 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал голевую передачу.