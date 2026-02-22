Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил игру своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги против «Лидса» (1:1).

«Это не лучший результат, но и не худший. Когда мы проигрывали на 89-й минуте со счётом 0:1, ничья выглядела чем-то по-настоящему фантастическим. Нам следует сохранять позитивный настрой. Мы должны принять этот результат, потому что каждая команда показывает свои возможности, а также иллюстрирует, насколько сложна Премьер-лига.

Мы по-прежнему занимаем третье место в турнирной таблице, сегодня смогли заработать очко, думаю, всё это можно принять как положительный результат и продолжать двигаться вперёд, потому что мы стараемся сохранять стабильность на протяжении 38 матчей. Сейчас идёт 27-й тур, мы по-прежнему на третьем месте. Конечно, мы потеряли несколько очков дома, обычно мы и раньше не проигрывали, но я с оптимизмом смотрю на то, как мы будем продолжать работать и строить команду», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба из Бирмингема.

После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе. В следующем поединке «львы» сыграют против «Вулверхэмптона» 27-го февраля.