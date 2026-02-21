Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отметил, что его команда не прилетит заранее в Россию перед возобновлением чемпионата России.

Андрей Талалаев globallookpress.com

Сейчас калининградский клуб проводит тренировочный сбор в Турции. 27 февраля «Балтика» в матче 19‑го тура РПЛ встретится с «Зенитом».

«В Санкт‑Петербурге один из самых комфортабельных стадионов в Европе — крытый, поддерживает нужную температуру, газон будет качественный. Поэтому мы приняли решение не прилетать в Россию заранее, а прибыть за день до игры, восстановиться», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» по итогам 18 туров РПЛ набрала 35 очков и идет пятой в таблице.