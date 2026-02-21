«Осасуна» располагается на 9-й позиции в таблице Примеры с 33 очками в активе. «Реал» занимает 1-е место с 60-ю баллами.

У «Осасуны» отличились Анте Будимир на 38-й минуте с пенальти и Рауль на 90-й минуте.

В составе «сливочных» единственный гол записал на свой счет Винисиус Жуниор на 73-й минуте.

«Реал» в гостях уступил «Осасуне» (1:2) в матче 25-го тура испанской Примеры.

