«Реал» в гостях уступил «Осасуне» (1:2) в матче 25-го тура испанской Примеры.
В составе «сливочных» единственный гол записал на свой счет Винисиус Жуниор на 73-й минуте.
У «Осасуны» отличились Анте Будимир на 38-й минуте с пенальти и Рауль на 90-й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона2:1Реал МадридМадрид
1:0 Анте Будимир 38' пен. 1:1 Винисиус Жуниор 73' 2:1 Рауль Гарсия 90'
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье (Inigo Arguibide 83'), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хавьер Галан, Хон Монкайола (Рауль Моро 83'), Лукас Торро, Рубен Гарсия (Абель Бретонес 66'), Аймар Орос (Икер Муньос 71'), Виктор Муньос, Анте Будимир (Рауль Гарсия 67')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Рауль Асенсио, Даниэль Карвахаль (Браим Диас 64'), Эдуардо Камавинга (Трент Александер-Арнольд 64'), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Даниель Себальос 83'), Федерико Вальверде (Гонсало Гарсия 75'), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Alvaro Fernandez Carreras
Жёлтые карточки: Аймар Орос 32', Хон Монкайола 66' — Тибо Куртуа 37', Трент Александер-Арнольд 84', Винисиус Жуниор 88', Давид Алаба 90+3'
«Осасуна» располагается на 9-й позиции в таблице Примеры с 33 очками в активе. «Реал» занимает 1-е место с 60-ю баллами.