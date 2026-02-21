Мадридский «Реал» выиграл восемь подряд матчей в Ла Лиге и в прошлом туре вернулся на первое место, но выезд в Памплону редко бывает формальностью. «Осасуна» не проигрывает пять туров кряду и дома традиционно играет жёстко, компактно и терпеливо, на «Эль Садар» фаворитам почти никогда не бывает комфортно. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

09' Винисиус боролся с Розье в центре поля — было похоже на фол со стороны защитника, но мяч остался у «Реала».

07' Муньос с левого фланга навесил в штрафную, Камавинга выбил мяч головой.

04' Вальверде заработал штрафной недалеко от ворот «Осасуны», Галан сфолил.

03' «Реал» владеет мячом, в долгой позиционной атаке команда Арбелоа.

01' «Осасуна» начала с центра, поехали!

До матча

20:30 В Мадриде сегодня около 15 градусов, отличная погода для футбола.

20:10 Стартовые составы команд:

«Осасуна»: Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Монкайола, Орос, Муньос, Будимир, Гарсия.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Каррерас, Алаба, Асенсио, Карвахаль, Камавинга, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус, Мбаппе.

19:50 Судейская бригада матча: главный арбитр — Алехандро Кинтеро; ассистенты — Альваро Гранель и Хосе Франсиско Гарсия; четвёртый арбитр — Экаиц Икиньи Гарсия; VAR — Хорхе Фигероа; AVAR — Хуан Луис Пулидо.

«Осасуна»

«Осасуна» занимает десятое место с 30 очками после 24 туров и остаётся в пяти баллах от зоны еврокубков. Команда Алессио Лиши выдала мощный отрезок, три победы и две ничьи в последних пяти матчах чемпионата. В прошлом туре памплонцы сыграли 0:0 с «Эльче», продлив беспроигрышную серию.

Ключ к стабильности — домашние матчи. На своём поле «рохильос» набрали 21 очко в 11 встречах, регулярно играя организованно и дисциплинированно без мяча. Команда редко раскрывается, делает ставку на плотный блок и терпеливое продвижение через фланги.

В кадровом плане потери минимальны: вне игры Икер Бенито и Энцо Бойомо. Возможен выход Хона Монкайолы в центре поля, а главным оружием впереди остаётся Анте Будимир, у которого 11 голов в 23 матчах Ла Лиги. Хорват стабилен в штрафной и особенно опасен на стандартах — именно этот компонент может стать шансом против лидера.

«Реал Мадрид»

«Реал Мадрид» возвращается к чемпионату после победы 1:0 над «Бенфикой» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов. В Примере команда Альваро Арбелоа набрала 60 очков (19 побед, три ничьи, два поражения) и вышла на первое место. Восемь подряд побед в лиге позволили опередить «Барселону» на два балла.

У команды лучшая оборона чемпионата (19 пропущенных мячей), при этом атака остаётся самой продуктивной в верхней части таблицы. Килиан Мбаппе проводит выдающийся сезон, 23 гола в Ла Лиге и 38 во всех турнирах. «Реал» также имеет лучший выездной показатель — 27 очков в 12 матчах.

Однако без кадровых сложностей не обходится. Эдер Милитао и Джуд Беллингем травмированы, Родриго остаётся под вопросом. Рауль Асенсио возвращается после дисквалификации и может выйти в центре обороны, а Арда Гюлер вновь рассматривается на позиции под нападающими. При плотном календаре концентрация становится ключевым фактором, права на осечку практически нет.

Очные встречи

В первом круге «Реал» обыграл «Осасуну» 1:0 в Мадриде, а в Памплоне в прошлом сезоне команды сыграли 1:1. «Осасуна» не побеждала столичный клуб с 2011 года, но нынешняя форма хозяев и напряжённый график лидера делают предстоящую встречу куда менее предсказуемой, чем может показаться по таблице.

