прогноз на матч Примеры, ставка за 2.25

21 февраля в рамках 25-го тура испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Реал». Начало встречи — в 20:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Осасуна — Реал с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Осасуна»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Примеры с 30-ю очками в активе после 24-х туров. «Осасуна» отстает от зоны еврокубков на 5 пунктов.

На своем поле команда выступает куда лучше, нежели в гостях. «Осасуна» располагается по этому показателю на 7-й строчке в лиге, набрав 21 очко из 33-х возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре Примеры команда сыграла вничью с «Эльче» (0:0). Матчем ранее «Осасуна» одолела «Сельту» со счетом 2:1, забив победный гол на 79-й минуте.

У команды продолжается беспроигрышная серия в Примере, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Осасуна» трижды победила и дважды сыграла вничью.

Не сыграют: Бенито и Бойомо (у обоих — травмы).

Состояние команды: У «Осасуны» продолжается удачный период, в котором команда стабильно набирает очки и приближается к зоне еврокубков. Теперь они попытаются обыграть «Реал».

У «Осасуны» есть нападающий Анте Будимир, который стабильно дает результат. В последних 5-и встречах форвард забил 5 голов. В предстоящем матче Будимир может стать ключевой фигурой.

«Реал»

Турнирное положение: «Сливочные» продолжают борьбу за лидерство в Примере с «Барселоной». После 24-х туров «Реал» занимает 1-е место с 60-ю очками в активе, опережая ближайшего преследователя на 2 балла.

В гостях «сливочные» выступает лучше остальных команд в чемпионате Испании, набрав 27 очков на чужом поле из 36-и возможных. За 12 встреч в гостях «Реал» пропустил только 11 раз.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Бенфику» со счетом 0:1 в Лиге чемпионов, забив победный гол на 50-й минуте. До этого «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» (4:1) в Примере.

«Сливочные» победили в последних 8-и матчах чемпионата Испании, а в последних 3-х встречах забила 8 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграют: Беллингем и Милитао (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Реал» проводит отличный сезон, но вся борьба за чемпионство еще впереди. «Сливочным» нельзя терять очки, чтобы не дать «Барселоне» возможности занять 1-ю строчку.

В последних 5-и очных встречах «Реал» 4 раза обыгрывал «Осасуну», а также однажды сыграл вничью. Получится ли победить на сей раз? В гостях «Реал» выступает великолепно.

Статистика для ставок

«Осасуна» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

«Реал» выиграл 8 последних встреч в Примере

В последних 5-и очных встречах «Реал» 4 раза обыгрывал «Осасуну»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Реалу» с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.05, а победа «Осасуны» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: Можно предположить, что «Реал» забьет довольно много голов. В последнее время «сливочные» успешно завершают большинство своих атак.

Ставка: Индивидуальный тотал «Реала» 2 больше за 2.25.

Прогноз: «Реал» одержит победу над «Осасуной», матч завершится с комфортным преимуществом для «сливочных».

Ставка: Победа «Реала» с форой (-1) за 2.12.