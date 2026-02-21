В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах проиграл «Монако» со счетом 2:3.

Хозяева выигрывали по ходу встречи 2:0 благодаря голам Одсонна Эдуарда и Флориана Товена, но гости ответили на это точными ударами Фоларина Балогана, Дениса Закарии и Ансу Фати.

Отметим, что россиянин Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.

Результат матча Ланс Ланс 2:3 Монако Монако 1:0 Одсонн Эдуард 3' 2:0 Флорьян Товен 56' 2:1 Фоларин Балогун 62' 2:2 Денис Закария 70' 2:3 Ансумане Фати 72' Ланс: Робин Риссер, Нидал Челик, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Андрия Булатович ( Антони Бермон 87' ), Адриен Томассон, Флорьян Товен, Аллан Сент-Максимен ( Райан Фофана 75' ), Одсонн Эдуард ( Абдалла Сима 63' ), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид ( Рубен Агилар 75' ) Монако: Филипп Кён, Каю Энрике, Ваут Фас, Джордан Тезе, Тило Керер, Мамаду Кулибали, Денис Закария, Фоларин Балогун ( Мика Биерет 85' ), Саймон Адингра ( Ансумане Фати 69' ), Крепин Дьятта ( Аладжи Бамба 32' ), Ламин Камара Жёлтые карточки: Сауд Абдул Хамид 74' — Ваут Фас 90+2'

Статистика матча 7 Удары в створ 5 5 Удары мимо 4 51 Владение мячом 49 7 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 13 Фолы 11

«Монако» с 34 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Ланс» с 52 баллами остался первым.