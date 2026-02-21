В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Ланс» в родных стенах проиграл «Монако» со счетом 2:3.
Хозяева выигрывали по ходу встречи 2:0 благодаря голам Одсонна Эдуарда и Флориана Товена, но гости ответили на это точными ударами Фоларина Балогана, Дениса Закарии и Ансу Фати.
Отметим, что россиянин Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.
Результат матча
ЛансЛанс2:3МонакоМонако
1:0 Одсонн Эдуард 3' 2:0 Флорьян Товен 56' 2:1 Фоларин Балогун 62' 2:2 Денис Закария 70' 2:3 Ансумане Фати 72'
Ланс: Робин Риссер, Нидал Челик, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Андрия Булатович (Антони Бермон 87'), Адриен Томассон, Флорьян Товен, Аллан Сент-Максимен (Райан Фофана 75'), Одсонн Эдуард (Абдалла Сима 63'), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид (Рубен Агилар 75')
Монако: Филипп Кён, Каю Энрике, Ваут Фас, Джордан Тезе, Тило Керер, Мамаду Кулибали, Денис Закария, Фоларин Балогун (Мика Биерет 85'), Саймон Адингра (Ансумане Фати 69'), Крепин Дьятта (Аладжи Бамба 32'), Ламин Камара
Жёлтые карточки: Сауд Абдул Хамид 74' — Ваут Фас 90+2'
«Монако» с 34 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Ланс» с 52 баллами остался первым.