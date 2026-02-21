«Челси» не смог обыграть на своем поле «Бернли» в рамках 27-го тура АПЛ со счетом 1:0.
Единственный гол у хозяев забил Жоао Педро на четвертой минуты встречи. «Синие» играли в меньшинстве с 72-й минуты после удаления Уэсли Фофана.
Зиан Флемминг спас «бордовых» от поражения в компенсированное время.
Результат матча
ЧелсиЛондон1:1БёрнлиБёрнли
1:0 Жоао Педро 4' 1:1 Зиан Флемминг 90+3'
Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс (Джош Ачимпонг 89'), Мало Гюсто (Йоррел Хато 80'), Весли Фофана, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос, Коул Палмер (Олуватосин Адарабиойо 74'), Энцо Фернандес, Жоао Педро (Лиам Дилап 80'), Педру Нету (Мамаду Сарр 88')
Бёрнли: Мартин Дубравка, Башир Хамфрис (Эшли Барнс 84'), Кайл Уолкер (Лукас Пирес 46'), Максим Эстеве, Джо Уорролл, Зиан Флемминг, Маркус Эдвардс, Ханнибал Межбри, Лесли Угочукву (Джеймс Уорд-Праус 57'), Джош Лорент (Якоб Бруун Ларсен 79'), Джейдон Энтони (Лум Чауна 84')
Жёлтые карточки: Весли Фофана 34', Роберт Санчес 90', Йоррел Хато 90+5' — Ханнибал Межбри 30'
Красная карточка: Весли Фофана 72' (Челси)
«Челси» с 45 очками остался на пятом месте в АПЛ, «Бернли» (19) — девятнадцатый.