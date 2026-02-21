В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Брест» выиграл у «Марселя» со счетом 2:0.
Автором дубля в этой игре стал 31-летний французский форвард Людовик Ажорк, который забивал на 10-й и 29-й минутах.
Результат матча
БрестФранция. Лига 12:0МарсельМарсель
1:0 Людовик Ажорк 10' 2:0 Людовик Ажорк 29'
Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Мишель Диас, Дауда Гиндо, Уго Маньетти, Жорис Шотар, Камори Думбия (Лука Тусар 79'), Эрик Эбимбе (Реми Лабо Ласкари 73'), Ромен дель Кастильо (Брэдли Локо 88'), Людовик Ажорк
Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Наиф Агер, Бенжамен Павар, Артур Вермерен (Пьер-Эмерик Обамеянг 46'), Мэйсон Гринвуд, Квинтен Тимбер (Химад Абделли 79'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Билал Надир 87'), Амин Гуири (Итан Нванери 71'), Игор Пайшао (Хамед Траоре Жуниор 71'), Тимоти Уэа
Жёлтые карточки: Людовик Ажорк 71' — Пьер-Эмиль Хёйбьерг 67', Квинтен Тимбер 78', Итан Нванери 90'
«Брест» смог набрать 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» с 40 баллами остался четвертым.