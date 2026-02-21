В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Брест» выиграл у «Марселя» со счетом 2:0.

Людовик Ажорк globallookpress.com

Автором дубля в этой игре стал 31-летний французский форвард Людовик Ажорк, который забивал на 10-й и 29-й минутах.

Результат матча Брест Франция. Лига 1 2:0 Марсель Марсель 1:0 Людовик Ажорк 10' 2:0 Людовик Ажорк 29' Брест: Грегуар Кудер, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Мишель Диас, Дауда Гиндо, Уго Маньетти, Жорис Шотар, Камори Думбия ( Лука Тусар 79' ), Эрик Эбимбе ( Реми Лабо Ласкари 73' ), Ромен дель Кастильо ( Брэдли Локо 88' ), Людовик Ажорк Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Наиф Агер, Бенжамен Павар, Артур Вермерен ( Пьер-Эмерик Обамеянг 46' ), Мэйсон Гринвуд, Квинтен Тимбер ( Химад Абделли 79' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг ( Билал Надир 87' ), Амин Гуири ( Итан Нванери 71' ), Игор Пайшао ( Хамед Траоре Жуниор 71' ), Тимоти Уэа Жёлтые карточки: Людовик Ажорк 71' — Пьер-Эмиль Хёйбьерг 67', Квинтен Тимбер 78', Итан Нванери 90'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 6 Удары мимо 9 33 Владение мячом 68 3 Угловые удары 2 2 Офсайды 1 10 Фолы 15

«Брест» смог набрать 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» с 40 баллами остался четвертым.