В Мюнхене начинается главная часть немецкого сезона. Впереди очная встреча с дортмундской «Боруссией», а пока — домашний матч с «Айнтрахтом», который может либо укрепить лидерство «Баварии», либо добавить нервов в чемпионскую гонку. Команда Венсана Компани стремится к третьей подряд победе в Бундеслиге, тогда как франкфуртцы при новом тренере пытаются превратить первые признаки прогресса в полноценный рывок. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

17:10 Стартовые составы команд:

«Бавария»: Урбиг, Станишич, Упамекано, Ким, Дэвис, Павлович, Киммих, Олисе, Мусиала, Диас, Кейн.

«Айнтрахт»: Сантос, Аменда, Схири, Коллинс, Браун, Хёйлунн, Ларссон, Доан, Махмуд, Амаймуни, Баойя.

16:50 Судейская бригада матча: главный арбитр — Тобиас Райхель; ассистенты — Кристиан Бандурски и Марсель Унгер; четвёртый арбитр — Флориан Бадштюбнер; видеоассистент (VAR) — Патрик Хансльбауэр; ассистент VAR — Фредерик Ассмут.

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно прошли первую часть сезона и даже установили рекорд по количеству очков к экватору чемпионата, однако январь многое изменил. Поражение от «Аугсбурга» и ничья с «Гамбургом» сократили отрыв от преследователей до шести очков, и теперь любая осечка может сделать предстоящий выезд в Дортмунд ещё более напряжённым.

В последнем туре «Бавария» профессионально разобралась с «Вердером» 3:0 на выезде. Этот матч стал важным не только из-за трёх очков, но и из-за долгожданного «сухого» результата в лиге. При этом атакующая мощь никуда не исчезала и в менее удачные недели, команда стабильно создаёт моменты и остаётся самой результативной в чемпионате.

Дома «Бавария» традиционно выглядит доминирующе. За весь сезон на «Альянц Арене» мюнхенцы потеряли очки лишь дважды. Поддержка трибун и глубина состава позволяют Компани варьировать темп и структуру игры, а ставка на интенсивный прессинг и быструю вертикаль делает хозяев фаворитом практически в любом сценарии.

«Айнтрахт»

Франкфурт переживает период обновления. После ухода Дино Топпмёллера команду возглавил Альберт Риера, и первые шаги испанца выглядят обнадёживающе — ничья с «Унионом» и уверенная победа 3:0 над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Особенно важен был «сухой» матч, первый за долгое время, что добавило уверенности обороне.

В турнирной таблице «Айнтрахт» идёт седьмым и сохраняет надежды на еврокубки, однако нестабильность на выезде остаётся серьёзной проблемой. Последняя гостевая победа датируется ноябрём, а в последующих матчах франкфуртцы чаще теряли очки, чем набирали их. Именно способность выдержать давление в Мюнхене станет главным испытанием для новой тренерской модели.

При этом исторически «Айнтрахт» умеет создавать трудности «Баварии». С сезона-2019/20 франкфуртцы обыгрывали мюнхенцев чаще, чем любой другой соперник, и регулярно находят моменты даже против их плотной структуры. Вопрос лишь в том, хватит ли ресурса и концентрации, чтобы повторить этот сценарий на фоне кадровых потерь и сложной гостевой статистики.

