прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.73

21 февраля в 22-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Айнтрахт». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Бавария — Айнтрахт с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 57 очков за 22 встречи при разнице мячей 82:19.

Последние матчи: в предыдущем матче «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 3:0 в Бундеслиге.

До того команда обыграла «РБ Лейпциг» (2:0) в Кубке Германии и «Хоффенхайму» (5:1) в Бундеслиге.

Не сыграют: травмирован — Нойер.

Состояние команды: «Бавария» словно сверхзвуковой самолет летит к очередной победе в Бундеслиге и только отрыв в 6 баллов от дортмундской «Боруссии» не позволяет подопечным Венсана Компани расслабиться.

Нет сомнений, что мюнхенцы не разбазарят свое преимущество по ходу сезона и в очередной раз отпразднуют победу в чемпионате страны.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» занимает 7-е место в Бундеслиге, набрав 31 балл за 22 встречу при сумасшедшей разнице голов 44:46.

Последние матчи: в последнем матче франкфуртцы разгромили «Боруссию» М со счетом 3:0.

До того команда разошлась миром с «Унионом» (1:1) и проиграла «Байеру» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Батшуайи, Эбнуталиб, Кнауфф, Кристенсен, Теате, Узун.

Состояние команды: «Айнтрахт» после затяжного периода смены тренера потихоньку начала зарабатывать очки, но эпидемия травм вряд ли поможет «орлам» в матче против мюнхенского гранда.

Нет сомнений, что команда Альберто Риеры способна побороться за место в еврокубках по итогам этого сезона, если не будет испытывать проблемы с травмированными.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» в прошлом туре прервал серию из 9 встреч без побед

«Бавария» не проигрывала в пяти последних матчах

В последнем очном матче победителем вышла «Бавария» — 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу мюнхенцев ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 9.60, а победа «Айнтрахта» — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.18 и 4.15.

Прогноз: «Бавария» играет на своем поле против обескровленного соперника, да и в двух последних встречах были зафиксированы разгромы.

Ставка: Победа «Баварии» с форой -2,5 за 1.88.

Прогноз: также можно поставить на то, что «Айнтрахт» не сможет забить в этой встрече.

Ставка: Тотал «Айнтрахта» меньше 0,5 за 2.17.