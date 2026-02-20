«Майнц» и «Гамбург» откроют программу 23-го тура Бундеслиги. Команды сыграют 20 февраля на «Мева Арене». Старт встречи в 22:30 мск.

Несмотря на поражение от дортмундской «Боруссии» (0:4), «Майнц» значительно улучшил результаты в Бундеслиге, что позволило клубу подняться из зоны вылета. До этого поражения хозяева одержали 3 победы, выиграв у «Вольфсбурга», «Аугсбурга» и «Лейпцига». Дома коллектив не проигрывает 5 поединков подряд, в четырех из них «Майнц» имел успех.

«Гамбург» имеет две победы подряд. В последних турах он выиграл у «Хайденхайма» (2:0) и «Униона» (3:2). Результаты позволили команде продлить беспроигрышную серию до пяти поединков и подняться на 9-е место в таблице.

В прошлый раз «Гамбург» нанес «Майнцу» крупное поражение со счетом 0:4. Смогут ли «ноль пятые» взять реванш?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.10.

Букмекеры считают, что у «Майнца» неплохие шансы — 2.11 на его победу, 3.67 на победу «Гамбурга» и 3.43 на ничью.

Искусственный интеллект считает, что в матче будет паритет и команд разойдутся нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Гамбург» смотрите на LiveCup.Run.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.