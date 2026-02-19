В четверг, 19 февраля, ПАОК примет на своем поле «Сельту» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

04' Антонис Цифцис (ПАОК) помог партнерам через пас выйти из под прессинга, но атака захлебнулась в центре поля.

03' Александер Еремеефф (ПАОК) не по правилам поборолся в атаке и сфолил на Карле Старфельте (“Сельта”).

02' Хозяева поля с первых секунд взяли мяч под свой контроль и проводят позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч ПАОК — «Сельта» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

20:42 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Тумба». Звучит гимн Лиги Европы. Команды приветствуют друг друга. Игра вот-вот начнется!

20:40 Сегодня в Салониках облачно, во время матча температура будет около +9℃.

20:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

20:30 Главным арбитром встречи назначен Иван Кружляк из Словакии.

20:20 Сегодняшний матч пройдет в Салониках на стадионе «Тумба», который вмещает 28 701 зрителей.

20:05 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги Европы ПАОК — «Сельта». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

ПАОК: Цифцис Антонис, Кенни Джонджо, Вольякко Алессандро, Ловрен Деян, Тэйлор Грэг, Камара Мохамед, Оздоев Магомед, Живкович Андрия, Зафейрис Христос, Тайсон Фреда, Еремеефф Александер.

«Сельта»: Раду Ионуц Вратарь, Родригес Хави, Старфельт Карл, Алонсо Маркос, Каррейра Серхио, Мингеса Оскар, Роман Мигель, Мориба Илайш, Аспас Яго, Иглесиас Борха, Сведберг Виллиот.

ПАОК

ПАОК на среднем уровне провел нынешний сезон в Лиге Европы и финишировал как раз в середине турнирной таблице — на семнадцатом месте. В общем этапе у греческой дружины было три победы, три ничьи и два поражения. В итоге набрано 12 очков, что и гарантировала право участвовать в 1/16 финала ЛЕ.

В национальном первенстве Греции ПАОК сражается за чемпионство и в данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего АЕКа на три очка при одном матче в запасе. В своей последней встрече ПАОК играл как раз-таки с АЕКом и скатал нулевую ничью.

«Сельта»

«Сельта» финишировала на соседней 16-й строчке в общем этапе Лиги Европы, набрав на два очка больше, чем ПАОК. До прямого выхода в 1/8 финала испанской дружине не хватило всего двух баллов. В копилке «Сельты» четыре победы и одна ничья, а в пассиве три поражения.

После последнего тура в Лиге Европы «Сельта» провела три матча в испанской Ла Лиге и не одержала ни одной виктории. В тех встречах команда проиграла «Осасуне» (1:2) и скатала ничьи с «Хетафе» (0:0) и «Эспаньолом» (2:2). Последняя победа «Сельты» во всех турнирах датирована серединой января.

Личные встречи

Ранее между собой ПАОК и «Сельта» пересекались только один раз — в рамках общего этапа розыгрыша Лиги Европы нынешнего сезона. В той встрече домашнюю победу праздновал испанский клуб со счетом 3:1.

